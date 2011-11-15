-Atsuşi'nin çalıştığı kuruluş kapılarını AA'ya açtı TOKYO (A.A) - 15.11.2011 - Van'daki ikinci depremde hayatını kaybeden Atsuşi Miyazaki'nin ölümüyle gündeme gelen Japonya Kurtarma ve Yardım Kuruluşu (AAR) kapılarını AA'ya açtı. AAR'nin Genel Sekreteri Horie Yoşiteri ve Genel Sekreter Yardımcısı Kiyoto Onişi, kuruluşun Van'da uygulamak istediği projeleri ve Atsuşi'nin Van depremzedeleriyle ilgili hayallerini anlattı. Yetkililer, Atsuşi'nin Van'daki çalışmalara katılmadan önce merkez ofislerinde özellikle Filipinler'deki faaliyetler üzerine çalıştığını, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından kendisine Türkiye'ye gidip gitmeyeceğini sorduklarını belirtiyor. Atsuşi'nin kendisine böyle bir teklif geldikten sonra hemen kabul ettiği ve Türkiye'ye gitmek için hazırlandığı ifade edildi. Haziran ayında AAR'ye bir mektupla başvuran Atsuşi'nin Ağustos ayında kuruluşun merkezinde eğitim almaya başladığı ve Eylül ayında aktif görevlerde bulunmaya başladığı kaydediliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmek için AAR'nin Tokyo'daki merkezini ziyaret eden Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı Batu Kesmen, mektubu halen Türkiye'de bulunan Miyuki Konnai'nin Japonya'daki ailesine iletilmek üzere yetkililere teslim etti. Japonya'da hükümete bağlı olmayan bir organizasyon olan AAR, 1979 yılında "siyasi, dini ya da ideolojik olmayan bir maksatla" acil durumlarda insani yardımlarda bulunmak üzere kuruldu. Kurulduğu tarihten bu yana 55 ülke ve bölgede hizmet eden kuruluş, halihazırda Japonya ve dışında 13 ülkede aktif olarak çalışıyor. Kuruluş, Türkiye'de Van depreminin ardından tanınsa da aslında 1979'dan beri büyük organizasyonlar gerçekleştirdi. AAR ilk kurulduğu yıllarda Hind-Çinindeki mültecilere yardımları, Vietnam savaşı sırasındaki mültecilere yardımları ve Güney Asya'da birçok faaliyette bulunduktan sonra Afrika'da da faaliyette bulundu ve birçok kez isim değiştirerek 1999'da bugünkü ismini aldı. Dünyada birçok bölgede döşenen kara mayınlarına karşı da mücadele eden AAR, Uluslararası Kara Mayınlarının Yasaklanması Organizasyonu ağının da bir üyesi olarak 1997 Nobel Barış ödülüne layık görüldü. Kuruluş, bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı. Kuruluşun Nisan 2010 ile Mart 2011 bütçesinin 11,1 milyon dolar civarında olduğu belirtilirken, bunun önemli kısmının üyelik ücretleri ve bağışlar yoluyla geldiği, aynı döneme ait harcamaların ise 9,7 milyon dolar civarında olduğu kaydediliyor. AAR'nin rakamlarına göre, harcamaların yüzde 79'u denizaşırı ülkelerdeki çalışmalarda kullanılıyor.