-Atsuşi son yolculuğuna uğurlandı OİTA (A.A) - 16.11.2011 - Van'da meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden Atsuşi Miyazaki memleketi Oita'da son yolculuğuna uğurlandı. Japon gelenek ve göreneklerine göre cenaze töreni düzenlenen Atsuşi'nin cenazesine Türkiye'yi temsilen Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tunç Angılı ve Japonya'da yaşayan bazı Türkler katıldı. Cenaze töreninin başlangıcında Japon geleneklerine göre törene katılanlar siyah beyaz kurdelalara sarılı özel zarflar içerisinde cenaze sahibine para verdi. Cenazeye gelenlerin teker teker isim kaydı yapılırken, kaydı yaptıranlar yanlarında getirdikleri zarfları verip törenin yapıldığı yere geçti. Paranın dayanışmanın göstergesi olarak verildiği belirtilirken, herkes aile ile ilişkisine mütenasip olarak belirlediği miktarı aileye teslim edilmek üzere verdi. -"Türkler de benimle aynı duygular içinde" Cenaze'nin yapıldığı yerin girişinde Atsuşi için annesi Keiko Miyazaki'nin hazırladığı anlamlı mesaj gelenleri duygulandırdı. Keiko Miyazaki, mesajında şunları kaydetti: "Eğer oğlum Atsuşi yaşasaydı, dünyaya şu mesajı verirdi. 'Ben Türk halkına böyle zor bir durumda beni kurtarıp naaşımın anneme teslim edilmesinden ötürü tüm kalbimle teşekkür ederim. Dileğim şudur ki benim hayatım Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin artmasına ve dünya barışına katkı sağlar' Atsuşi verebileceğin herşeyi verdin, seninle gurur duyuyorum" -Başbakan Erdoğan'ın mektubu okundu- Atsuşi'nin küçük kardeşi ise ailesi adına verdiği mesajda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini iletirken, Başbakan Erdoğan'ın aileye gönderdiği taziye mektubunun tam metnini okudu. Cenazenin ardından törene katılanlara önceden hazırlanmış, Atsuşi'nin unutulmaması için anı türü küçük hediyeler verildi. Cenazeye Japon yetkililer başta olmak üzere, yerel yönetimlerden yöneticiler ve Japon basını büyük ilgi gösterdi. Japonya'da gazetecilerden, yakınlarına kadar herkes ülkede cenazelerde adet olan siyah takım elbise ve siyah kravat adetlerine dikkat ettiği gözlendi. Ayrıca cenaze töreninin yapıldığı alan ile Atsuşi'nin naaşının bulunduğu yerde Japon bayraklarının yanısıra Türk bayraklarının da asıldığı dikkati çekti.