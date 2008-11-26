Atrium'un yüzde 51'ine 15 milyon dolar teklif edildi

Ataköy’deki Atrium Alışveriş Merkezi’nin (AVM) Botim A.Ş’ye ait yüzde 51’lik hissesinin, tek lot olarak satışa sunulan yüzde 37,18’ine 15 milyon dolar teklif yapıldı.



Atrium AVM’nin bazı banka şubeleri, tur şirketleri, restoran ve giyim mağazalarının kiracı olarak faaliyet gösterdiği 33 dükkândan oluşan yüzde 51’lik hissesi, Eskidji’nin Yenibosna’daki merkezinde gerçekleştirilen açık artırmada satışa sunuldu.



Eskidji Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Masis tarafından yönetilen açık artırmada, Migros ve yanındaki sinemanın yer aldığı yüzde 37,18’lik hisse tek lot olarak satışa sunuldu.



İlk sırada yer alan bu lot için salondan teklif bekleyen Masis, ekspertiz değerine yakın teklif gelmemesi üzerine, "burası için teminatını ödemiş ciddi bir alıcı tarafından 15 milyon dolar" teklif yapıldığını açıkladı.



Açık artırmada, daha sonra 15-125 metrekare arasındaki diğer dükkanlar için de teklif alındı.



Toplam 33 lotun sunulduğu açık artırmada, dükkanlara, 200 bin dolarla 2 milyon dolar arasında teklifler yapıldı.



‘Kriz, mıriz yok’



Bu arada, müzayedede ekspertiz bedelinden düşük teklif yapanlara tepki gösteren Masis’e, müzayedeye katılanlardan "Ekonomik kriz var" cevabı geldi.



Masis ise katılımcıların, bir kısmı peşin 48 ay taksitli ödeme yerine, tamamı peşin ödemeli teklifler verdiklerine dikkati çekerek, "Hani kriz vardı? Ekonomik kriz, mıriz yok. Kriz çığırtkanlığı var. Türkiye büyük ve dinamik bir ülke. Bu ülkeye güvenin" yanıtını verdi.

