ATP Tenis Turnuvası'nın 'defile' formatlı kura çekimine eleştiri: Cinsiyetçi, iğrenç!

21 yaş ve altı erkek tenisçileri özelinde sezonu ATP klasmanının en üstünde bitiren 8 ismin mücadele edeceği ATP Next Gen Finalleri'nin kadın mankenleri ön planda tutarak gerçekleştirdiği kura çekimi, kadın hakları savunucuları ve tenis camiası başta olmak üzere birçok kesimin "Cinsiyetçi ve iğrenç" olduğu yönünde tepkilerine sebep oldu.

Tenisçilerin podyumdaki kadın mankenler arasından seçim yaparak gruplarını belirledikleri format, başta kadın hakları savunucuları olmak üzere birçok kesimden eleştiri aldı.

EuroSport'ta yer alan habere göre dörder tenisçinin iki gruba ayrılacağı turnuvanın kura çekilişine, aynı zamanda karşılaşmaların oynanacağı Milano kenti ev sahipliği yaparken, defile formatında organize edilen çekilişte erkek tenisçilerin podyumdaki kadın mankenleri seçerek gruplarını belirlemesi tepkiyle karşılandı. Formata göre, seçtiği mankenle birlikte podyumun önüne gelen tenisçinin şampiyonadaki grubu, mankenin taşıdığı kıyafetin içinde yazıyor.

Kadınları aşağıladığı gerekçesiyle tenis camiasının yanı sıra kadın hakları savunucularının da tepkisini çeken bu uygulamaya ilişkin organizatörlerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

ATP Next Gen Finalleri'nde bu sezon Andrei Rublev, Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Jared Donaldson, Borna Coric, Hyeon Chung ve Gianluigi Quinzi mücadele edecek.