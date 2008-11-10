ATP Masters başladı



ATP Tour'un 2008 sezonuna nokta koyacak Masters Kupası başladı. Dünyanın 3 numarası Novak Djokovic ile Nikolay Davydenko, turnuvadaki ilk maçlarından galip ayrıldı.







Novak Djokovic, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen ATP Masters Turnuvası'nın açılış maçında Juan Martin del Potro'nun sıkı mücadelesiyle karşılaştı ama rakibine set vermedi.



Amerika Açık'tan bu yana ayak parmağındaki ağrıyla boğuşan Arjantinli tenisçi del Potro, ilk seti 7-5 kaybetti. Djokovic, ikinci sette de ilkinde olduğu gibi 2 kez servis kırdı ve eline geçen ilk maç puanı şansını kullanarak, 6-3'lük skorla galibiyete ulaştı.



Djokovic böylece sezon sonu turnuvalarındaki ilk galibiyetine imza attı. 21 yaşındaki sporcu 2007 sezon sonu turnuvasında 3 grup maçını da kaybetmişti.



Sırp tenisçi maçtan sonra, "Biraz tecrübemi kullandım. Önemli anlarda en üst düzeyde oynadım" diye konuştu.



Davydenko ise Paris Masters şampiyonu Jo-Wilfried Tsonga'yı, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren bir mücadeleyle, geriden gelerek devirdi.



Tsonga, her 2 tarafın da tüm servislerine tutunduğu ilk seti 8-6'lık tie-break oyunuyla kazandı. Ancak Rus tenisçi Davydenko, 6-4'lük ikinci sette beraberliği yakaladı. Son setin tie-break oyununda da Fransız rakibine tek puan dahi vermedi.



Tsonga karşılaşmanın ardından, "Zor bir maçtı. Son kısımda benden daha iyiydi. Tie-break'te gördüğümüz gibi fiziksel açıdan daha iyi durumdaydı" diye konuştu.



nis Masters Kupası'nın ilk turunda Djokovic, del Potro, Davydenko ve Tsonga, Altın Rengi Grup'u oluşturuyor. Kırmızı Grup'ta ise Roger Federer, Andy Murray, Andy Roddick ve Gilles Simon var. Gruplarda ilk 2'ye giren tenisçiler yarı final oynayacak.



