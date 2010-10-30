-''ATOM KARINCA'' KARTAL AVINDA SİVAS (A.A) - 30.10.2010 - Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verecek olan Sivasspor, ''Atom Karınca'' lakaplı Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş ve milli takımın efsane oyuncularından eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, yeni takımı Sivasspor'un başında ligdeki ilk sınavını yarın saat 19.00'da İstanbul Beşiktaş İnönü Stadı'nda, yıllarca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'a karşı verecek. Futbol yaşamında Beşiktaş forması altında çok önemli başarılara imza atan, siyah-beyazlı ekibin antrenörlüğünü ve teknik direktörlüğünü de yapan Çalımbay, memleketi Sivas'ın Süper Lig'deki takımı olan Sivasspor'un başında Beşiktaş'a karşı önemli bir mücadeleye çıkacak. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Eskişehirspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, yeni takımı Sivasspor'un başında İnönü Stadyumu'na Beşiktaş'a karşı ilk kez taktik savaşı verecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk sınavında Ziraat Türkiye Kupası play-off turunda Manisaspor'a 2-1 yenilen ve kupadan elenen Sivasspor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetine İstanbul'da ulaşmayı hedefliyor. -YİĞİDOLAR 77 GÜNDÜR GALİBİYETE HASRET- Ligde bu sezon tek galibiyetini Galatasaray karşısında elde eden Sivasspor, 77 gündür ligde galibiyete hasret. Ligin ilk haftasında 14 Ağustos'ta sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 8 lig karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamadı. Bursaspor, Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor'a yenilen, Medical Park Antalyaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Bucaspor ile berabere kalan Sivasspor, 78 günlük galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında sonlandırmayı arzuluyor.