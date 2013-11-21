Atom Enerjisi Kurumu'ndan nükleer hırsızlık duyurusu!

Radyoaktif kaynakları içeren, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ait, yoğunluk ve nem ölçüm cihazı, İstanbul-Bahçelievler'de çalındı.

Olayla ilgili bir basın açıklaması ve çalınan cihazın fotoğaflarını paylaşan Kurum, cihazın halk sağlığı ve şehir-çevre güvenliği açısından büyük önem arz ettiği belirterek, görenlerin 444 8235 nolu numarayı aramasını istedi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi 1. Sokak No: 29/A-B Blok Bahçelievler – İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ZEMAR ZEMİN ARAŞTIRMA TEST MAD.İNŞ. ve AMBJ. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ait içerisinde Cs-137 ve Am-241/Be radyoaktif kaynaklar bulunduran Troxler marka, 3440 model ve 16293 seri numaralı yoğunluk-nem ölçüm cihazının, şirketin Zeytinburnu-İstanbul şantiye alanında 22/09/2013 tarihinde saat 13:00-15:00 arasında, çalındığı söz konusu firma tarafından Kurumumuza bildirilmiştir.

Cihaz; asfalt, otoyol veya havaalanlarında, zemin etütlerinde yoğunluk ve nem ölçümü amacıyla kullanılmaktadır. Cihazın ve taşıma kabının görüntüleri ve teknik bilgileri aşağıda verilmiştir.

Radyoaktif kaynaklar bulunduran cihaza ilgisiz ve yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde çevre alanlarda meydana gelebilecek radyasyon riskinden dolayı, cihazın bulunmasına yönelik çok yönlü çalışmalar devam etmektedir.

Konu ile ilgili bilgisi olanların veya cihazı görenlerin ivedilikle Kurumumuzun 444 8235 acil durum hattına veya emniyet/kolluk kuvvetlerine haber vermesi halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.