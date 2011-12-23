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Dünya

Atom çekirdeğinde yeni parçaçık

Cern’de görev yapan bilim insanları, atomların çekirdeğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir parçacık keşfettiklerini açıkladı.

23 Aralık 2011 02:00


 T24 - Cern’de görev yapan bilim insanları, atomların çekirdeğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir parçacık keşfettiklerini açıkladı.
  


Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Cern) bilimadamları, atomların çekirdeğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir parçacık keşfettiklerini açıkladı.

Keşif, Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (BHÇ) yürütülen ATLAS deneyinden elde edilen veriler kullanılarak yapıldı.

“Chi_b” (3P) olarak adlandırılan yeni parçacık, Higgs Boson'dan farklı olarak iki kısımdan oluşuyor. ''Alt tanecik'' diye bilinen temel parçacık ve bu parçacığın karşıt taneciği. Bu iki tanecik bir araya geldiğinde atom çekirdeklerini bir arada tutan gücü oluşturuyor.

Bilim insanları, yeni parçacığın atomların içindeki çekirdekleri bir arada tutan gücü anlamalarına olanak tanıyacağını bildirdi. “Chi_b” (3P), BHÇ'nin bulduğu ilk parçacık oldu.

Henüz resmi olarak yayımlanmayan keşfin, bilimadamlarının elde ettikleri verileri yorumlamalarına yardımcı olarak Higgs Boson'u bulmalarını kolaylaştırması bekleniyor.




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