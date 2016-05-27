T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atom bombası atılmasından 71 yıl sonra bir ABD Başkanı ilk defa Hiroşima’da

"Hiroşima'da ölenlerin ruhu bize konuşuyor, içimize bakmamızı istiyor”

27 Mayıs 2016 14:51

G7 Zirvesi için Japonya’da bulunan ABD Başkanı Barack Obama aylardır beklenen Hiroşima ziyaretini gerçekleştirdi. Obama, ABD’nin 71 yıl önce atom bombası attığı ve 140 bin kişinin ölümüne yol açtığı Hiroşima’ya görevdeyken giden ilk ABD başkanı oldu. Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter da Hiroşima'ya gitmişti ama Carter bu ziyareti görevden ayrıldıktan sonra yapmıştı. Hiroşima, nisanda da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i ağırlamıştı. Barış Anıtı Parkı'ndaki anma törenine katılıp müzeyi ziyaret eden Kerry, kente giden ilk ABD dışişleri bakanı olmuştu.

Sputnik’in haberine göre, Barış Anıtı Parkı'a çelenk bırakan Obama’ya Japonya Başbakanı Şinzo Abe eşlik ediyor.

Diğer taraftan parkta konuşan Obama, "Hiroşima'da ölenlerin ruhu bize konuşuyor, içimize bakmamızı istiyor" dedi.

​Obama, bugün sona eren G7 Zirvesi'nde yaptığı Hiroşima açıklamasında “Bu hepimizin öyle ya da böyle üstesinden gelmesi gereken bir konu” demişti. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da bu ziyareti özür olarak yorumlamanın doğru olmayacağını vurgulamıştı.

Kerry de kendi ziyaretinde özür tartışmalarına göndermede bulunmuş ve “Hiroşima ziyaretim, ikili ilişkimizin gücü ve savaştaki zor zamanlardan bu yana birlikte yürüdüğümüz yolla ilgili olarak özel bir anlamı var. Geçmişi ziyaret edip ölenleri onurlandıracağız ama bu ziyaret geçmiş ilgili değil bugün ve gelecekle ilgili” demişti.

 

 

ETİKETLER

Barack ObamaHiroşimaabdbaşkanıziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24