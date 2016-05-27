Atom bombası atılmasından 71 yıl sonra bir ABD Başkanı ilk defa Hiroşima’da

G7 Zirvesi için Japonya’da bulunan ABD Başkanı Barack Obama aylardır beklenen Hiroşima ziyaretini gerçekleştirdi. Obama, ABD’nin 71 yıl önce atom bombası attığı ve 140 bin kişinin ölümüne yol açtığı Hiroşima’ya görevdeyken giden ilk ABD başkanı oldu. Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter da Hiroşima'ya gitmişti ama Carter bu ziyareti görevden ayrıldıktan sonra yapmıştı. Hiroşima, nisanda da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i ağırlamıştı. Barış Anıtı Parkı'ndaki anma törenine katılıp müzeyi ziyaret eden Kerry, kente giden ilk ABD dışişleri bakanı olmuştu.

Sputnik’in haberine göre, Barış Anıtı Parkı'a çelenk bırakan Obama’ya Japonya Başbakanı Şinzo Abe eşlik ediyor.

Diğer taraftan parkta konuşan Obama, "Hiroşima'da ölenlerin ruhu bize konuşuyor, içimize bakmamızı istiyor" dedi.

​Obama, bugün sona eren G7 Zirvesi'nde yaptığı Hiroşima açıklamasında “Bu hepimizin öyle ya da böyle üstesinden gelmesi gereken bir konu” demişti. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da bu ziyareti özür olarak yorumlamanın doğru olmayacağını vurgulamıştı.

Kerry de kendi ziyaretinde özür tartışmalarına göndermede bulunmuş ve “Hiroşima ziyaretim, ikili ilişkimizin gücü ve savaştaki zor zamanlardan bu yana birlikte yürüdüğümüz yolla ilgili olarak özel bir anlamı var. Geçmişi ziyaret edip ölenleri onurlandıracağız ama bu ziyaret geçmiş ilgili değil bugün ve gelecekle ilgili” demişti.