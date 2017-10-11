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Ekonomi

ATO'dan yeni ihracat hamlesi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için kentte yeniden ihracat hamlesi başlattıklarını söyledi

11 Ekim 2017 13:40

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Türkiye\'nin 2023\'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için kentte yeniden ihracat hamlesi başlattıklarını söyledi.
Adana\'nın yıllık 2 milyar dolar seviyesindeki ihracatını arttırmak için 2014\'te İhracat Hamlesi Projesi\'ne başladıklarını hatırlatan ATO Başkanı Atila Menevşe, \"Firmaların ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik eğitimler düzenledik ve firmalar özelinde konularında uzman proje danışmanlarımızca danışmanlık hizmeti verildi\" dedi.
\"10 GÜNLÜK EĞİTİM VERİLECEK\"
İhracatın arttırılması için iş yapan kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Menevşe, şöyle dedi:
\"2014\'te başlayan proje çerçevesinde önce ülkeleri gezmek yerine ihracat yapmak isteyenleri eğitime aldık. Ekonomi Bakanlığı\'nın ihracatçıların yurt dışına çıkıp mal satmasını teşvik eden programlarını inceledik. Ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme gibi organizasyonlar yaptık. Bu projemizin devamı niteliğinde, Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) ile Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Projesi\'nin de desteğiyle yeni bir adım atıyoruz. Toplam 2 aşamadan oluşan program kapsamında firmaların dış ticaret sorumlularına yönelik 16-27 Ekim 2017 tarihleri arasında 10 günlük \'Uygulayıcılara Yönelik Dış Ticaret Eğitimi\' vereceğiz.  Eğitim sonrasında belirlenecek firmalara danışmanlık hizmeti verilecek.\"

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