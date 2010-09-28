-ATO'DAN VERGİ BARIŞININ BAŞARISI İÇİN ÖNERİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, devletin, birikmiş sigorta primi ve vergi alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi için atılan adımlarla başarılı olmanın formülünün, söz konusu borçların faizinin ödenebilir ve makul bir noktaya indirilmesi olduğunu belirtti. Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda işletmelerin ayakta kalıp istihdam ve üretimlerini sürdürebilmek için devlete olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmekte zorlandıklarını ifade etti. Konuyu Şubat 2010'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mektupta da gündeme getirdiğini ve yeni bir ödeme kolaylığı getirilmesini talep ettiğini hatırlatan Aygün, ''Hükümetimizin yaptığımız bu çağrılara duyarsız kalmayıp, yeni bir ödeme kolaylığını gündeme getirmesini minnetle karşılıyoruz'' görüşünü bildirdi. Aygün, faizleriyle birlikte 100 milyar liraya aşan ve giderek tahsil kabiliyeti güçleşen kamu alacaklarının, tahsil edilmesine yönelik olarak gündeme getirilen vergi ve prim barışının Türkiye ekonomisinin önünü açacağına ve esnafı yeniden dükkanına döndüreceğine işaret etti. -SORUNUN KAYNAĞI YÜKSEK GECİKME ZAMLARI- Sorunun, devletin zamanında ödenmeyen vergi ve sigorta primi alacaklarına çok yüksek oranlarda faiz uygulamasından kaynaklandığını ifade eden Aygün, şöyle devam etti: ''2005 yılının ilk üç aylık döneminde vergi alacaklarında aylık yüzde 4, Nisan 2005-Nisan 2006 arasında aylık yüzde 3, Mayıs 2006- Kasım 2009 arasında aylık yüzde 2,5 ve Kasım 2009'dan sonra da yüzde 1,95 oranında faiz uygulanıyor. Oysa 2005 yılından bu yana Türkiye'de yıllık enflasyon (ÜFE) yüzde 6-12 oranları arasında kaldı. Enflasyonun bu ölçüde gerilediği bir dönemde, vergi sigorta alacaklarına uygulanan yüksek faiz tüccarımızın, esnafımızın ödeme gücünü aştı.'' -ÜFE UYGULANIRSA FAİZ ÜÇTE BİR ORANINDA AZALIR- ATO Başkanı Aygün, hükümetin hazırlıklarını yaptığı ve önümüzdeki bir-iki ay içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen ödeme kolaylığı kapsamında tüm gecikme zammı ve faizlerin kaldırılarak enflasyona endeksli yeni bir faiz ve gecikme zammı hesaplanması gerektiğini vurguladı. 2003 yılında uygulanan vergi barışında olduğu gibi yeni faiz hesaplanmasında üretici fiyatlarının (ÜFE) kullanılmasını öneren Aygün, gecikme faizinin enflasyona endekslenmesi halinde faiz yükünün yaklaşık üçte bir oranında azalacağını belirtti. Vergi barışının başarısının faizin makul bir düzeye indirilmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti: ''2005 yılı Ocak ayında ödenmemiş 100 liralık vergi borcu bugün gecikme zamlarıyla birlikte 277,7 lirayı, sosyal güvenlik primi borcu ise 245 lirayı buldu. 2006 yılı ocak ayında ödenmeyen vergi borcu bugün 236 liraya, sigorta primi borcu 212 liraya çıktı. 2007 yılı Ocak ayındaki 100 liralık vergi borcu 204,5 lirayı, sigorta borcu 177,5 lirayı aştı. 2008 Ocak ayına ilişkin vergi borcu 174,5 liraya, sigorta borcu 150,5 liraya yükseldi. 2009 yılı Ocak ayındaki 100 liralık vergi borcu 144,5 liraya, sigorta borcu ise 126,4 liraya çıktı. Eğer bu borcun faizi üretici fiyatlarına endekslenirse 2005 yılı Ocak ayındaki 100 liralık vergi ve sigorta borcu devlete 147,9 lira olarak ödenebilecek. Ocak 2006'ya ilişkin borç 140,7 liraya, Ocak 2007'ye ilişkin 100 liralık borç 128,6 liraya, Ocak 2008'e ilişkin borç 120,9 liraya, Ocak 2009'a ilişkin 100 liralık borç ise 112 liraya inebilecek.'' -18 AY FAİZSİZ TAKSİT - Geçmişe dönük faizi enflasyona endekslenerek ödenebilir hale getirilen kamu alacaklarının faizsiz olarak en az 18 ay taksitlendirilerek tahsil edilebileceğine işaret eden Aygün, ayrıca mükellefin ödeme gücüne bağlı olarak vergi dairelerine daha uzun vade belirleme yetkisi de verilmesinin uygulamaya katılımı artırabileceğini belirtti. Vergi ve prim barışının bu şekilde uygulanması halinde, karşılaştığı borç yükü nedeniyle dükkanını kapatıp işsiz kalan esnaf ve sanatkarın yeniden işinin başına dönerek ekonomiye katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Aygün, ''Bu uygulama her an SGK ve Maliyenin haciz riskiyle karşı karşıya bulunan esnaf, sanayici, tüccar, zanaatkarımızın önünü görmesini sağlayacak ve yeni yatırım kararlarını korkmadan alabilecekler'' dedi. ATO Başkanı Aygün, düzenlemenin sadece sigorta primi ile gelir ve kurumlar vergisi gibi vergilerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, resim, harç, fon payı, gümrük vergileri, borç asılları ödenmiş gecikme zammı ve faizleri, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilmiş vergi cezaları ile bunlara uygulanan faizler gibi tüm kamu alacak kalemlerinin dahil edilmesini gerektiğini ifade etti.