-ATO'DAN PAKİSTAN'A 1,5 MİLYON LİRALIK YARDIM ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) sel felaketine uğrayan Pakistan'a 1,5 milyon lira tutarında yardım yapacak. ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ATO Meclisi'nin dün olağanüstü toplanarak sel felaketine maruz kalan Pakistan'a 1,5 milyon lira yardım kararı aldığı ve bu rakamın meslek örgütleri içerisinde şu ana kadar Pakistan'a yapılan en büyük yardım olduğu kaydedildi. ATO Başkanı Sinan Aygün, Pakistan'ın benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, felaket sonrası ortaya çıkan manzaranın bir insanlık dramını yansıttığını kaydetti. Aygün, ''Bu felakete kayıtsız kalamazdık. Pakistan'ın yaralarının sarılması hepimizin insanlık borcudur'' dedi. Yaz dönemi olmasına karşın Meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve görüşmeler sonucu Pakistan için olağanüstü bir yardım miktarı belirlediklerini kaydeden Aygün, bu yardımın miktarından çok, öncü olmasının önem taşıması gerektiğini söyledi. Aygün şunlara kaydetti: ''Pakistan'da yaşanan selde, insan olarak, Pakistan halkının kardeşleri olarak bizim de evlerimizi yıkıldı. Onlar gibi biz de aç ve açıktayız. Bunu dramı içimizde hissetmeliyiz. ATO, kendi bütçe harcamalarından kısıntılar yaparak bu miktarı Pakistan için ayırmıştır. Bütün Meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ancak daha önemlisi bu yardımın tabana yayılmasıdır. Herkesin elinden geldiğince bu yardıma katkıda bulunmasıdır. Pakistan için seferberlik zamanıdır.'' -İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI- Açıklamasında Pakistan'a yardım için şirketleri inisiyatif almaya çağıran Aygün, gıda dışında her türlü ayni yardımda bulunmaları için üyelerinden yardım istedi. Giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, iç çamaşırı gibi hayati önem taşıyan eşyalara acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Aygün, ''Üyelerimiz, güzide şirketlerimiz gıda dışında her türlü yardımda bulunabilirler. İhracat fazlası ürünler, rafta bekleyen mallar, stok fazlaları Pakistan'daki kardeşlerimiz için can yeleğidir. Lütfen hepimiz elimizi taşın altına koyalım'' dedi. -''4440286 ACİL YARDIM HATTI''- Ayni yardımlar konusunda Ankara Ticaret Odası'nın koordinasyon merkezi gibi rol üstlenebileceğine de vurgu yapan Aygün, ''Üyelerimiz, odamızın '4440286' numaralı telefon hattını arayarak yapacakları yardım konusunda bilgi verebilirler. Biz de gerekli yasal kurumlarla irtibata geçerek bu yardımların en güvenilir yoldan ulaştırılmasını sağlarız'' dedi.