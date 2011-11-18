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Ekonomi

ATO'dan, kuruş uyarısı ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 13:09

-ATO'dan, kuruş uyarısı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO), tüketicilerin 5 kuruşun altındaki tutarın nakit ödenmesinde çoğunlukla yukarıya doğru yuvarlanması nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, alışverişin taraflarına ''kuruş'' uyarısında bulundu. Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle 5 kuruşun altındaki nakit ödemelerde tutarın yukarı doğru yuvarlanmasının alışverişlerde tüketicileri mağdur ettiği belirtildi.   Darphanenin 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş ile 1 Türk lirası olmak üzere madeni paralar çıkardığı hatırlatılan ve para üstünü tamamlayacak madeni paranın mevcut olduğu belirtilen açıklamada, tüketicilere alışverişlerinde ''üstü kalsın'' dememeleri uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şöyle devam edildi: ''Bozuk para olarak adlandırdığımız madeni paralar, fiyatlandırmaların küsuratlı yapılabilmesi, ödemelerin etiket fiyatlarıyla ve kayıtlarla uyumlu halde olması, para üstü yuvarlamasının olumsuzluklarının yaşanmaması açısından önem taşıyor.   İhtiyaçlara uygun miktarda da madeni para piyasaya sürülmüş durumda. Bu nedenle, alışverişlerde mağduriyetin yaşanmaması için, tüketiciler para üstünü son kuruşuna kadar almak konusunda kararlılık göstermelidir.''

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