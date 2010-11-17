-ATO: SICAK PARA SON 8 YILDA ÇOK GETİRİ SAĞLADI ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Ankara Ticaret Odasının (ATO) yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye, 2005 yılından bu yana en yüksek sıcak parayı bu yıl çekiyor. Sıcak para Türkiye'de son 8 yılda gelişmiş ülkelerde 50-100 yılda elde edemeyeceği kadar çok getiri sağladı. ATO'dan yapılan açıklamada, sıcak paranın son 8 yılda Türkiye'de kazandığı getirinin, Japonya'da 190 yılda, ABD'de 79 yılda elde edilebildiği, bu yılın ilk 10 aylık döneminde Türkiye'ye net 26,7 milyar dolar sıcak para girdiğinin hesaplandığı belirtildi. ATO'nun Merkez Bankası, İMKB ve benzeri kuruluşların verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, TL faizlerinin diğer ülkelere göre nispeten yüksek seyretmesi, hisse senedi fiyatlarının yükselme potansiyeli ve TL'nin değerlenme eğiliminin devam etmesi Türkiye'yi sıcak paranın en gözde ülkelerinden biri haline getirdi. Nitekim yabancı portföy yatırımcıları bu yılın ilk dokuz aylık döneminde, başta hisse senetleri olmak üzere iç borçlanma kağıtları, TL mevduat ve repo gibi enstrümanlarda önemli getiriler elde etti. Türkiye, 2005 yılından bu yana en yüksek sıcak parayı bu yıl çekiyor. Türk parasının değerlenme eğiliminin devam etmesinin de etkisiyle sıcak paranın getirisinin katlanarak arttığı bu yıl Ocak - Ekim döneminde Türkiye’ye gelen net sıcak para tutarı önceki dört yılın toplamını geçti. Sıcak para Türkiye’de son sekiz yılda gelişmiş ülkelerde 50-100 yılda elde edemeyeceği kadar çok getiri sağladı. -GİREN PARA- Merkez Bankasının verilerine göre Ocak-Ekim döneminde Türkiye 3,6 milyar dolarlık kısmı İMKB’de işlem gören hisse senetlerine, 10,2 milyar doları da Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) olmak üzere toplam 13,8 milyar dolarlık portföy yatırımı girişi yaşandı. Bu arada Ocak-Eylül 2010 itibariyle 12,9 milyar dolarlık yabancıların Türkiye’ye getirdikleri net mevduat da dikkate alınırsa, bu dönemdeki net sıcak para girişi 26,7 milyar dolara ulaştı. ATO'nun değerlendirmesine göre, 1989 yılından bu yana yoğun olarak sıcak para-giriş çıkışları yaşayan Türkiye’ye hiçbir dönemde bu ölçüde yüksek bir sıcak para girişi yaşanmamıştı. Bundan önceki en yüksek yıllık net sıcak para girişi 14 milyar dolarla 2006 yıllında kaydedilmişti. 2007 yılında net sıcak para girişi sadece 12 milyon dolarda kalmış, 2008 yılında 1,1 milyar dolar, 2009 yılında 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın verilerine göre yabancı yatırımcıların Ekim 2010 sonu itibariyle İMKB’de 68,1 milyar dolarlık hisse senedi yatırımı, 34 milyar dolarlık da Devlet iç borçlanma kağıdı bulunuyor. Ödemeler dengesi verilerine göre yabancıların Türkiye’deki mevduatları ise Ağustos 2010 sonu itibariyle 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının söz konusu üç verisi Türkiye’deki sıcak para stokunun 133,3 milyar doları bulduğuna işaret ediyor. -JAPONYA’DA 180 YILDA KAZANILIR- Türkiye’de yabancı yatırımcılar son 8 yılda Borsa’dan dolar bazında elde ettikleri oranda kazancı Japonya’da yaklaşık 180 yılda, ABD’de yaklaşık 79 yılda, Fransa’da 81 yılda, Almanya’da 91 yılda, İtalya’da 56 yılda zor elde edilebiliyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de devlet tahvillerinde son sekiz yılda elde ettiği getiriyi ise ABD’de 59 yılda, Japonya’da 141 yılda, Fransa’da 60 yılda, Almanya’da 68 yılda, İtalya’da 42 yılda elde etmek mümkün olabiliyor. -''BALON ŞİŞİYOR''- ATO Başkanı Sinan Aygün, uluslararası portföy yatırımcılarının, diğer ülkelerde durgunluğun sürmesi ve faiz oranlarının çok düşük düzeylerde seyretmesi nedeniyle Türkiye’yi 'güvenli liman' olarak gördüklerini belirtti. Bu yüzden son aylarda Türkiye’ye yüksek miktarda sıcak para girişi yaşandığını vurgulayan Aygün, şunları kaydetti: ''Ekonominin ihtiyacından fazla döviz girişi, Türk parasının gereksiz yere değerlenmesine yol açıyor. Herkesin bildiği gibi TL değerlendiği için ithalat ihracattan daha hızlı artıyor, net turizm gelirleri azalıyor. Cari işlemler açığı büyüyor. Paramızın değerini korumak gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden paramızın değer kaybetmesine izin vermeyelim ama durduk yerde değer kazanmasına da müsaade etmeyelim. Sıcak para girişini vergi ve benzeri önlemlerle bir şekilde dengeleyebilirsek, Türkiye ekonomisini önemli bir riskten kurtarmış oluruz. Uluslararası piyasalardaki para bolluğu sıcak paraya karşı önlem almak için Türkiye’ye bu günlerde bir daha zor bulunabilecek bir fırsat sunuyor.'' Türkiye’ye gelen sıcak paranın yüksek kazanç nedeniyle balon gibi şiştiğini ve rekor büyüklüklere ulaştığını belirten Aygün, ''Bu balonun daha fazla şişmesine seyirci kalmamalıyız'' görüşünü bildirdi.