ATO'dan mücbir sebeple ertelenen vergi borçlarının torba yasaya eklenmesi için çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinin torba yasaya girmesi için çağrı yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen KDV ve Muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 27 Ekim Salı günü sonunda dolacağını belirterek, bu ödemelerin, bir önerge ile Meclis gündeminde bulunan Torba Yasa Tasarısı içerisine alınmasının reel sektörü rahatlatacağını kaydetti.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan ve salgından etkilenenler ile İçişleri Bakanlığı kararıyla faaliyetlerine ara verilen sektörler için mücbir sebep hali ilan edildiğini kaydeden Baran, 2,7 milyon civarında mükellefin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresinin her bir dönem için altı ay ertelendiğini hatırlattı.

Ertelenen vergi yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildiğini kaydeden Baran, “Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile KDV Beyannameleri için tahakkuk eden vergiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenecek. KDV ve Muhtasar Beyannameleri için de ödeme süreci 27 Ekim Salı günü, yani yarın akşam sona erecek. Ödemesini yapmak isteyen ancak mücbir sebep hali devam eden, ciro yapamayan binlerce işletme bu ödemelerin taksitlendirilerek tahsil edilmesini bekliyor. Halen TBMM gündeminde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Torba Yasa Tasarısı Genel Kurul’da görüşülürken ek bir madde ile konunun çözüme kavuşturulması reel sektörün geleceğe umutlu bakmasına vesile olacaktır” diye konuştu.