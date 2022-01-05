ATO'dan dolar tepkisi: Döviz kurlarında istikrarlı bir seyir istiyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yüksek faize karşı olduklarını ve bunun bir sorun olduğunu belirterek, "Döviz kurlarında da istikrarlı bir seyir istiyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Merkez Bankası'nın( TCMB) faiz indirim kararlarına ilişkin 'Yüksek faize karşıyız' diyen ATO Başkanı Gürsel Baran, kurdaki dalgalanmaya da dikkat çekerek döviz kurlarında da istikrarlı istediklerini ifade etti. Reel sektörün istikrarı önemsediğini belirten Baran, "Önümüze bakmak için biraz sabır ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

"Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz"

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki toplantıda bir araya geldi. ATO Başkanı Baran, buradaki konuşmasında, Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştığını bildirdi.

"Kamu bankalarımızın bu süreçte desteklerini hissediyoruz"

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine en fazla reel sektörün maruz kaldığına işaret eden Baran, "Bu süreçte reel sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından gördü. Kamu bankalarımızın bu süreçte ellerini taşın altına koyduğunu biliyor, desteklerini hissediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Reel sektör istikrarı önemser"

Baran, Türkiye'nin diğer ülkeler gibi negatif etkiler yaşamasına rağmen fırsatları yakalayarak ilerlemeye devam ettiğine işaret ederek, reel sektörün istikrarı önemsediğini belirtti.