-ATO BAŞKANLIĞINA SALİH BEZCİ GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Sinan Aygün'ün istifası ile boşalan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığına, önceki dönemlerde başkan vekili olarak görev yapan Salih Bezci getirildi. ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ATO Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi için bugün ''seçim'' maddesiyle toplandığı bildirildi. Açıklamaya göre, istifalar nedeniyle boşalan ve yedek listeden gelen Buğra Yaşar ve Emin Şanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 kişinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yasası gereği Sinan Aygün'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı. Yapılan seçimlerde 11 üyenin 7'sinin oyunu alan ve 12 yıldır yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürüten Salih Bezci, ATO'nun 18'inci başkanı oldu. ATO yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: ''Salih Bezci (Başkan), Cihangir Dursun (Başkan Vekili), Gürkan Yılmaz, Mehmet Aypek, Koray Güngör Şanal, Haldun Hakcı, Yaşar Kunar, Alaaddin Doğan, Sinan Yaman, Buğra Yaşar, Emin Şanlı.'' Yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Salih Bezci, bugüne kadar ATO'ya ve Ankara'ya verdiği hizmetler için eski Başkan Sinan Aygün'e, bugüne kadar görev yapan eski başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. ATO'nun üyelerine hizmet etmek, ekonomiye katma değer yaratmak ve ülkece zenginleşmeyi sağlamak için canla başla çalışacağına vurgu yapan Bezci, ekonomik istikrarın devamı doğrultusunda hükümete yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak misyonunun devam edeceğini kaydetti. Ankara ekonomisine ilişkin projelerini ve yönetim anlayışını yakın bir dönemde kamuoyuna açıklayacağını belirten Bezci, ''Ankara için yola çıkıyorum. Hükümetimizin ve kamu otoritelerinin de desteğiyle Ankara'ya ilişkin düşlerimi gerçekleştirme gayretinde olacağım'' dedi. -SALİH BEZCİ- ATO'nun 18'inci Başkanı Seçilen Salih Bezci 1955 yılında Ankara-Kızılcahamam'da doğdu. 12 yıldır ATO'da Başkan Vekili görevini yürüten Mimar Salih Bezci, son 15 yıldır Ankara'nın vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor. Ankara'da Galleria, Armada, Panora gibi önemli alışveriş merkezlerinin yatırımcısı ve proje müellifi olan Bezci, Ankara'da binlerce konut ve işyeri projelerine imza attı.