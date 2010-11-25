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Ekonomi

ATO BAŞKANI AYGÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 13:16

-ATO BAŞKANI AYGÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Söğütözü'ndeki Medicana Hastanesi'nde tedavi görüyor. Rahatsızlığıyla ilgili A.A muhabirinin görüştüğü Aygün, bir süredir rahatsız olduğunu, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Pazartesi günü Medicana Hastanesi'nde muayene olduğunu ve doktorların da yatarak tedaviyi uygun görmeleri üzerine hastaneye yattığını anlattı. Vücudundaki enfeksiyonun kana karıştığının belirlenmesi üzerine tedavisinin uzadığını belirten Aygün, durumunun iyi olduğunu ama tedavisine birkaç gün daha hastanede devam edileceğini bildirdi.

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