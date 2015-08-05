T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ATM'lerin 200 lirayı kabul etmemesi Merkez Bankası'nı harekete geçirdi

Merkez Bankası: Vatandaşın mağduriyetini önleyeceğiz

05 Ağustos 2015 20:12

Vatandaşların, ATM'lerin 200 liralık banknotları kabul etmemesi üzerine Merkez Bankası’na yaptıkları şikayetler üzerine Merkez Bankası, 200 liraların teknik adaptasyonunu yapmayan bankalara uyarı yazısı gönderdi.

Merkez Bankası yetkilileri, bu uyarının ardından bankaların adaptasyonları yaparak vatandaşın mağduriyetini önleyeceklerini açıkladılar.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; vatandaşlardan son dönemde sahte para konusunda yoğun bir başvuru almadıklarını belirten bir yetkili, "Ancak biz internet sitemiz üzerinden vatandaşlarımızı sahte paralar konusunda bilgilendiriyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı başlıklarımız, kitapçıklarımız var"  dedi.

Merkez Bankası, vatandaşı elindeki paranın sahte olup olmadığını anlamak için 'banknot sorgulama sistemini' kullanmaya çağırdı. TCMB’nin sitesinden banknot’a ait seri, sıra no bilgileri ile tutar ve para birimi girilerek yapılan sorgulama ile paranın sahte olup olmadığı anlaşılabilecek.

Sorgulamanın yapılabileceği siteye buradan ulaşılabilir.

ETİKETLER

200 liraatmbankamerkez bankasışikayetvatandaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24