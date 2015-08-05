ATM'lerin 200 lirayı kabul etmemesi Merkez Bankası'nı harekete geçirdi

Vatandaşların, ATM'lerin 200 liralık banknotları kabul etmemesi üzerine Merkez Bankası’na yaptıkları şikayetler üzerine Merkez Bankası, 200 liraların teknik adaptasyonunu yapmayan bankalara uyarı yazısı gönderdi.

Merkez Bankası yetkilileri, bu uyarının ardından bankaların adaptasyonları yaparak vatandaşın mağduriyetini önleyeceklerini açıkladılar.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; vatandaşlardan son dönemde sahte para konusunda yoğun bir başvuru almadıklarını belirten bir yetkili, "Ancak biz internet sitemiz üzerinden vatandaşlarımızı sahte paralar konusunda bilgilendiriyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı başlıklarımız, kitapçıklarımız var" dedi.

Merkez Bankası, vatandaşı elindeki paranın sahte olup olmadığını anlamak için 'banknot sorgulama sistemini' kullanmaya çağırdı. TCMB’nin sitesinden banknot’a ait seri, sıra no bilgileri ile tutar ve para birimi girilerek yapılan sorgulama ile paranın sahte olup olmadığı anlaşılabilecek.

Sorgulamanın yapılabileceği siteye buradan ulaşılabilir.