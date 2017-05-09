ATM’den para çekmeye atıyla gitti

Edirne'nin Keşan ilçesinde atıyla bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekmeye gelen kişinin çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşan’da bir kişi tahta arabaya bağlı atıyla birlikte Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin ATM’sine geldi. Sahibi atı kaldırımdaki atık su borusuna bağlayarak, banka şubesinin ATM’sinden para çekti. Bu sırada çekilen fotoğraf ise paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında ilgi odağı oldu.