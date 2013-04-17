Atm'den para çeken vatandaşa 'hızlı para çekme' kesintisi

Kahramanmaraş'ta bir banka, ATM'den para çeken vatandaşın hesabından 166 lira kesti.

Tüketicilerden faiz dışında 33 kalemden işlem ücreti alan bankalar, bu ücretlere bir yenisini ekleyerek ATM'den çekilen para için 'hızlı para çekme' ücreti aldı.

Banka ATM'sinden 3 bin lira nakit avans çeken Asiye Özbalcı, bankanın yaptığı 166 liralık kesinti için Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat ederek, alınan ücrete itiraz etti. Hakem heyeti, Özbalcı'nın itirazını kabul ederek, "Tüketici ile banka arasında yapılan sözleşmede böyle bir ibarenin bulunmadığı gerekçesiyle, 'hızlı para kullanma' adı altında alınan 166 liranın yasal faiziyle birlikte tüketiciye iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Nesih Tanrıverdi, vatandaşların haklarını araması gerektiğini söyledi. Tanrıverdi, ATM'lerden çekilen paranın yavaşı olmadığı gibi hızlısının da ayrı bir ücretlendirmeye tabi tutulamayacağını vurguladı.