ATM'deki çeyrek altınları sahtesiyle değiştirdiler; 200 bin lira vurgun yapıp yakalandılar

Bir bankanın ATM’sinden verdiği altınların sahte olduğu ortaya çıktı. Verdiği altınların sahtesinin yapıldığını belirleyen banka, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı, 875 altın bozduran 4 kişi belirlendi. 200 bin liralık vurgun yapan çete operasyonla yakalandı.

Habertürk gazetesinden Yusuf Doğan'ın haberine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka, kendi logosunun bulunduğu plastik halkanın içine yerleştirdiği çeyrek altınların ATM’lerden satışına başladı. Plastik halkayla birlikte 1 lira büyüklüğünde olan altınlar 2 yıl önce ATM’lerin bozuk para bölümünden dolaşıma sunuldu. Bankanın İstanbul’da bir müşterisi de çeyrek altın yatırımı yapmaya başladı. Aynı müşteri, altın fiyatları yükselince kuyumcuya giderek altınları bozdurmak istedi. Kuyumcu çeyrek altını inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Müşteri, gittiği diğer kuyumcularda da altının sahte olduğu cevabını alınca bankanın yolunu tuttu.

Bankanın çağırdığı uzman da sahte dedi

Müşteri başından geçenleri anlatınca banka bir uzman çağırarak altını inceletti. Uzmanın verdiği yanıt da değişmedi. Bankanın piyasaya sürdüğü altınların sahtesinin yapıldığı anlaşıldı. Bu kez banka yönetimi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda bütün şubelere de ‘Acil’ koduyla çeyrek altınların merkeze gönderilmesi talimatı verildi. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Mesut A., bankanın Esenyurt Kıraç’taki şubesine giderek elindeki 2 çeyrek altını bozdurmak istediğini söyledi. Banka görevlisi, merkezden gelen uyarı yazısını dikkate alarak altını inceledi ve banka adına bası- lan sahte altınlardan olduğunu gördü. Müşteriye fark ettirmeden polis arandı. Gözaltına alı- nan A., polise altınları bankadan aldığını, sahte olduğunu bilmedi- ğini söyledi ve serbest kaldı. Bu dosya, savcılığın başlattığı soruş- turmanın dosyasıyla birleştirildi. Savcılık, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne olayın araş- tırılması talimatını verdi. Ayrıca banka, kendi içinde sürdürdüğü incelemede de onlarca çeyrek altına daha ulaşınca altın satışlarını tamamen durdurdu.

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