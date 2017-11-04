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ATM'de kamera düzeneği

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Yerleşkesi önünde bulunan bir bankanın ATM'sine konulan kamera düzenek bir kişinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı

04 Kasım 2017 16:49

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Yerleşkesi önünde bulunan bir bankanın ATM\'sine konulan kamera düzenek bir kişinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Polis, düzeneği kimin yerleştirdiğini araştırıyor.
Cevatpaşa Mahallesi\'ndeki ÇOMÜ Anafartalar Yerleşkesi\'nde önündeki bir ATM\'den bugün saat 10.30\'da para çeken bir kişi, daha sonra makineye yerleştirilmiş kamera düzeneğini fark etti. İhbar üzerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı. Kopyalama cihazına rastlanmazken, cihazın sadece banka müşterilerinin kart şifrelerinin öğrenilmesi amacıyla yerleştirildiği belirlendi. Kamera düzeneği, monte edildiği yerden sökülerek emniyete götürüldü. Soruşturma başlatan polis, düzeneği kimin yerleştirdiğini araştırıyor.

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