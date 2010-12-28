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ATM VURGUNCULARI YAKALANDI ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 13:29

-ATM VURGUNCULARI YAKALANDI ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Bankaların ATM cihazlarına ''düzenek'' kurarak müşterilerin hesabını boşalttıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Ankara'da bir grubun ATM cihazlarına ''düzenek'' kurarak hesapları boşalttıklarını tespit etti. Bunun üzerine Çankaya bölgesinde bulunan ATM cihazlarını takibe alan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği zanlıların İstanbul'a gittiğini belirledi. Teknik takip başlatan ekipler, zanlıları İstanbul'da bir bankanın ATM cihazına düzenek kurarken suçüstü yakaladı.  Simitçi gibi davranan polisler, Erol G, Nazım K, Erol Y, Mustafa Y ve Onur A'yı gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bankalara düzenek kurulmasında kullanılan şeffaf plastik malzemeler, özel yapıştırıcılar, cımbız, sahte nüfus cüzdanı ve basın kartları ele geçirildi.  Polisin yaptığı soruşturma sonucu şu ana kadar İstanbul'da 75, Ankara'da 42 olmak üzere toplam 125 kişinin kurulan düzenek sayesinde hesaplarının boşaltıldığı belirlendi. Zanlıların, başka illerde de aynı yöntemi kullanarak ATM dolandırıcılığı yaptığının belirlendiğini ifade eden yetkililer, gözaltındaki kişilerin fotoğraflarını 81 ile gönderdi. Yetkililer, Türkiye genelinde bu sayının 300-400 civarında olmasını beklediklerini kaydetti.  Yetkililer, şebekenin aralarında bir profesör, bir milletvekili ve çok sayıda iş adamının da bulunduğu mağdurlardan şu ana kadar 1 milyon liranın üzerinde para dolandırdıklarının tespit edildiğini ifade etti. Gözaltına alınan 5 kişinin, TCK'nın 220. maddesi kapsamında, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık'' suçlarından mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

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