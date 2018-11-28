T24 LogoT24 Logo
Dünya

ATM para saçtı; haberi duyan para çekmeye koştu!

ATM'nin sahibi olan banka hatadan yararlanarak para çeken kişiler için işlem yapılmayacağını duyurdu

28 Kasım 2018 05:08

ABD’nin Teksas eyaletinde bir ATM para çekenlere, çektikleri miktardan çok daha fazlasını verdi. Haberi alan çok sayıda kişi ATM'nin önünde kuyruk oluşturdu. Makine 10 dolar çekmek isteyenlere 100 dolar verdi. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ATM yetkililerce geçici bir süre için hizmete kapatıldı. Yaşanan olayın ardından ATM'nin sahibi olan banka açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 100 dolarlık banknotları çeken kişiler için herhangi bir işlem yapılmayacağı söylendi. ATM'den ne kadar miktarda para çekildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

 

ETİKETLER

atmparakuyrukteksasbankaaçıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24