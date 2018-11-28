ATM para saçtı; haberi duyan para çekmeye koştu!

ABD’nin Teksas eyaletinde bir ATM para çekenlere, çektikleri miktardan çok daha fazlasını verdi. Haberi alan çok sayıda kişi ATM'nin önünde kuyruk oluşturdu. Makine 10 dolar çekmek isteyenlere 100 dolar verdi. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ATM yetkililerce geçici bir süre için hizmete kapatıldı. Yaşanan olayın ardından ATM'nin sahibi olan banka açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 100 dolarlık banknotları çeken kişiler için herhangi bir işlem yapılmayacağı söylendi. ATM'den ne kadar miktarda para çekildiğine dair bir açıklama yapılmadı.