-ATM FARELERİ YAKALANDI İZMİR (A.A) - 07.12.2010 - İzmir'de ATM'lere yerleştirdikleri kopyalama cihazıyla vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini elde edip hesaplarından para çeken şebekenin 6 üyesi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde bir alışveriş merkezindeki ATM'den banka kartıyla para çekmek isteyen vatandaş, ATM'nin kart giriş bölümünde cihaz konulduğunu fark etti. Banka görevlileri, cihazın sonradan ATM'ye monte edildiğini belirleyerek polise haber verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilişim Suçları Büro Amirliğinde görevli uzman polisler tarafından incelenen cihazın banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanmasında kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine alışveriş merkezindeki ATM'nin çevresinde önlem alan polis, gece ATM'nin yanında şüpheli davranışlarda bulunan, başları bereli, ağızları ameliyat maskeli T.A. (30) ve F.K'yi (52) gözaltına aldı. ATM'ye kopyalama cihazını yerleştirdiği belirlenen 2 zanlının sorgusunun ardından şebekenin lideri olduğu ileri sürülen B.Ö. (31) ile G.Ö. (26), M.K.G. (28) ve F.İ. (35) de yakalandı. -KART BİLGİLERİ TAYLAND'A GÖNDERİLİYOR- Zanlıların İzmir'in çeşitli semtlerindeki ATM'lere kopyalama cihazı ve kamera yerleştirdiği, kopyalama cihazının vatandaşların banka ve kredi kartlarının bilgilerini kaydettiği, kameranın da kart şifresinin öğrenilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi. Kopyalama cihazının ''bilgisayar ses kaydı'' şeklinde kaydettiği kart bilgilerini İzmir'deki şebeke elemanlarının deşifre edemediği, bunun için şebekenin Tayland'da bulunan elemanına internet aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi. Bilgisayar ve kart şifresinin çözümü konusunda uzman olduğu öğrenilen Tayland'daki şebeke elemanının ''bilgisayar ses kaydı'' şeklindeki kart bilgilerini çözüp vatandaşların banka ve kredi kartlarının kopyalarını elde ettiği, bu kartlarla hesaplarında bulunan paranın çekildiği ortaya çıktı. Zanlıların gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 2 kopyalama cihazı, 2 kamera düzeneği, kopyalama cihazının hazırlanmasında kullanılan kalıp, İzmir ve bazı illerdeki ATM'lerin adresleri, bereler, ameliyat maskeleri, çok sayıda banka ve kredi kartı, 1 diz üstü bilgisayar, 2 hard disk, 8 cep telefonu, ATM'lere kopyalama cihazı ve kamera yerleştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şebekenin lideri olduğu iddia edilen B.Ö'nün 2002 yılında ''sahte banka ve kredi kartıyla dolandırıcılık'' yaptığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. B.Ö'nün, ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama cihazını evinde hazırladığı kalıpla kendisinin imal ettiği belirlendi. Zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.