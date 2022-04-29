ATM cihazındaki 'yazılım açığını' buldu, 142 bin TL çekti

İzmir’de PTT şubesindeki ATM cihazının yazılım açığından faydalanan M.D. 5-20 Nisan arasındaki farklı tarihlerde 142 bin 830 lira para çekti. M.D. tekrar para çekmeye çalışırken gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL paranın eksik olduğu ihbarıyla harekete geçti. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hesap hareketleri ile diğer kayıt belgelerini de kontrol edip, şüpheliyi belirledi. Ekipler, M.D. isimli kişinin yazılımdaki açıktan faydalanıp, ATM'den 5- 20 Nisan tarihleri arasında 142 bin 830 TL para çektiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı ATM'ye tekrar para çekmeye gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen M.D.'nin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)