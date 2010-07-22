-ATLETİZMDE ''ERKEN REZERVASYON'' DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton unvanına sahip Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun organizatörleri, atletizmseverleri, Avrupa'dan Asya'ya koşarak geçmenin keyfini sunmanın yanı sıra indirimli katılım ücreti uygulamasıyla parkura çekmeye çalışıyor. 17 Ekim Pazar günü Avrupa'dan Asya'ya geçişle renklenecek maraton ve 15 kilometrelik yarışların indirimli kayıt süresinin 31 Temmuz'da sona ereceğini duyuran organizasyon yetkilileri, bu tarihe kadar kayıt yaptıranlardan ''sadece'' 15 TL ücret alınacağını açıkladı. Kayıt ücretinin, 1-31 Ağustos tarihleri arasında 20 TL, bu tarihten sonra son kayıt günü olan 30 Eylül'e kadar 30 TL olacağı bildirildi. Ayrıca, ''kampanya'' dahilinde, her yarışmacıya verilecek tek kullanımlık zamanlama çipinin bedeli de fiyata dahil olacak... -TOPLAM ÖDÜL 1,001,000 DOLAR- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ''Silver Label'' nişanını taşıyacak Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun toplam para ödülü, bu yıl da 1,001,000 dolar olacak. İlk kez veteran atletlere de ödül verilecek yarışlarda, genel sıralamanın birincisi 50 bin dolar para ödülü kazanacak. Varış çizgisine ulaşan ilk Türk atlet de 20 bin doların sahibi olacak. Maratonda tekerlekli sandalye sıralamasında birincilik ödülü ise bu yıl 5 bin dolara yükseldi. Kazananın 4 bin dolar elde edeceği 15 kilometre mücadelesinde ise en başarılı Türk atlet ayrıca 1500 dolar ile ödüllendirilecek.