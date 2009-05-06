Atletizm projesinde bazı sporcular bayıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği Atletizmi Geliştirme Projesi 2. kademe müsabakaları bölge yarışmaları, Van'da yapıldı.



2002 yılında hazırlanan Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında her yıl yapılan 2. kademe müsabakaları bölge yarışmaları, Atatürk Kültür parkında düzenlendi.



Yarışmaya Van, Bitlis, Muş, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı illerinden toplam 170 sporcu katıldı. Küçük kız ve erkekler bin 500 metre, yıldız kız ve erkekler 2 bin metre kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda, bazı sporcular baygınlık geçirdi.



Yarışma sonunda kızlar bin 500 metre kategorisinde birinciliği Ağrı'dan Satılmış Kaya, ikinciliği Van'dan Bahar Yok, üçüncülüğü ise Bitlis'ten Aylin Çeper elde etti. Erkeklerde ise aynı kategoride Muş'tan Kadir Koçlardan birinci, Van'dan Doğan Kurt ikinci, Bitlis'ten Ferhat Bozkurt üçüncü oldu.



2 bin metre yıldızlar kategorisinde, Nurten Taştan birinci, Yağmur Solgun ikinci, Sevim Kasa üçüncü olurken, erkekler kategorisinde Van'dan Rıdvan Yılmaz birinciliği, Muş'tan Vedat İlker ikinciliği, Ağrı'dan Şehmus Sarıhan ise üçüncülüğü kazandı.



Yarışmalarla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yalçın Özdemir, 2002 yılında hayata geçirilen projenin, Van sporuna büyük katkı sağladığını kaydetti.



Proje kapsamında yeni sporcular yetiştiğini belirten Özdemir, projenin olumlu sonuçlarının önümüzdeki yıllarda daha net ortaya çıkacağını ifade etti.

