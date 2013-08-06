Atletizm Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'nin 1 Ağustos Perşembe günü istifa etmesi nedeniyle 6 Ağustos tarihinde Ankara Radisson Blu Otel'de yapılan yönetim kurulu toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'na kadar Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak oybirliği ile Hüseyin Yıldırım seçildi. Ergüder Uzun, Fikret Çetinkaya, Ekrem Ay ve Selim Terzi ise başkan vekili seçildiler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Atletizm Federasyonu ana statüsünde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısının bir sonraki gün olan 29 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklandı.