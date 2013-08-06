T24 LogoT24 Logo
Spor

Atletizm Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmet Terzi'den boşalan başkanlık koltuğuna, olağanüstü genel kurul toplantısına kadar başkan vekili Hüseyin Yıldırım'ı getirdi.

06 Ağustos 2013 19:21

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'nin 1 Ağustos Perşembe günü istifa etmesi nedeniyle 6 Ağustos tarihinde Ankara Radisson Blu Otel'de yapılan yönetim kurulu toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'na kadar Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak oybirliği ile Hüseyin Yıldırım seçildi. Ergüder Uzun, Fikret Çetinkaya, Ekrem Ay ve Selim Terzi ise başkan vekili seçildiler.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Atletizm Federasyonu ana statüsünde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısının bir sonraki gün olan 29 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklandı. 

ETİKETLER

atletizmdopingfederasyonmehmet terzicezamen edilmehüseyin yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24