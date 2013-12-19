Atletizm Federasyonu, Alptekin'e doping cezası vermedi

Doping soruşturması nedeniyle lisansı askıya alınan Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli atlet Aslı Çakır Alptekin ile ilgili kararını açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, 28 yaşındaki atlete biyolojik pasaportuyla ilgili herhangi bir ceza verilmediğini duyurdu. Böyle, milli atletin üzerindeki tedbir kararı da kalkmış oldu. Uluslararası Anti Doping Ajansı Alptekin'den alınan örneklerde doping bulgusuna rastladıklarını açıklamıştı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Federasyonumuz Disiplin Kurulu kararında, milli sporcu Aslı Çakır Alptekin’in anti doping kuralına aykırı hareket etmediği için ceza tayinine yer olmadığına, sporcu hakkında uygulanan geçici tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir."

TAF Yöneticisi Selim Terzi, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada, "3 doktordan gelen bilim kurulu raporları çok olumsuz değil. Kanaatim Aslı'nın ceza almayacağı yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

Anti Doping Ajansı yazı yazmıştı

Uluslararası Anti Doping Ajansı (WADA), Mart ayında Uluslararası Atletizim Federasyonu 'na (IAAF) bir yazı göndererek 8 atlette doping maddesine rastlandığını bildirmişti.