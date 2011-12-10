Atletico Madridli yıldıza G.Saray kesiği

T24 - Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano, Jose Antonio Reyes'i Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle Espanyol maçı kadrosuna almadı



Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken; Başkan Ünal Aysal'ın kısa bir süre önce yaptığı 'Reyes'i yarın getirebiliriz' açıklaması İspanyol basınında da geniş bir yer buldu.



İspanyol basınının bir süredir Galatasaray-Reyes eksenli haberler ile çalkalanmasından rahatsız olan Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano, İspanyol oyuncuya faturayı kesti ve Espanyol ile oynanacak olan maçın kadrosuna almadı.



İspanyol gazeteleri, Manzano'nun aldığı bu karar için gerekçe olarak; Reyes'in bir süredir Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerini gösterdi. Reyes hakkında en dikkat çeken yorum ise El Mundo Deportivo'dan geldi. Manzano'nun sezon başından bu yana Reyes ile ciddi sorunlar yaşadığını sütunlarına taşıyan gazete, "Reyes bir süredir Türk takımı Galatasaray ile görüşme halinde. Bu durum Manzano'yu rahatsız etti ve noel tatilinden önce böyle bir karar verildi. Reyes'in artık Atletico'daki işi çok zor" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, kısa bir sür önce TRT'de katıldığı bir programda Fatih Terim'in onay vermesi halinde Reyes'in transferini kısa bir süre içerisinde bitireceklerini açıklamıştı. Aysal ayrıca bu transferin sanılanın aksine oldukça cüzzi rakamlar karşılığında gerçekleşeceğini de sözlerine eklemişti. Hafta arasında Kral Kupası ilk maçında Albacete'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Atletico Madrid, bu hafta sonu Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

