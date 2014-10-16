Atletico Madrid'in gözü Semih Kaya'da

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Semih Kaya'yı istiyor.

NTV Spor’da yer alan habere göre, İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'dan ikinci bir yıldızı renklerine katmaya kararlı. İspanyol ekibi Semih Kaya için Galatasaray'a teklifte bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları ile stat isim hakkı ile ilgili görüşmeye gelen Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil'in, Galatasaraylı yetkililerle Semih Kaya için masaya oturdu.



AS gazetesi yazarı Manolete'nin iddiasına göre, Arda Turan'ın da tavsiyesiyle Miguel Angel Gil, Semih Kaya'yı istediğini Galatasaray'a resmen bildirdi. Manolete iki kulübün transfer pazarlığını ara transfere kadar sürdüreceğini öne sürdü.