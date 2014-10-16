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Spor

Atletico Madrid'in gözü Semih Kaya'da

Arda Turan'ın forma giydiği Atletico Madrid kulübünün Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Semih Kaya için sarı-kırmızılılara teklif yaptığı iddia edildi

16 Ekim 2014 03:45

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Semih Kaya'yı istiyor.

NTV Spor’da yer alan habere göre, İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'dan ikinci bir yıldızı renklerine katmaya kararlı. İspanyol ekibi Semih Kaya için Galatasaray'a teklifte bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları ile stat isim hakkı ile ilgili görüşmeye gelen Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil'in, Galatasaraylı yetkililerle Semih Kaya için masaya oturdu.
   
AS gazetesi yazarı Manolete'nin iddiasına göre, Arda Turan'ın da tavsiyesiyle Miguel Angel Gil, Semih Kaya'yı istediğini Galatasaray'a resmen bildirdi. Manolete iki kulübün transfer pazarlığını ara transfere kadar sürdüreceğini öne sürdü.

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