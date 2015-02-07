Atletico Madrid, Real Madrid'i ezdi geçti: 4-0

Atletico Madrid, Real Madrid'i hezimete uğrattı. Atletico rakibini 4-0 yenerken, liderle arasındaki puan farkını da dörde indirdi.

Madrid derbisine taraftarının da müthiş derbisiyle fırtına gibi başlayan taraf Atletico Madrid oldu. James Rodrigez, Sergio Ramos, Modric, Marcelo gibi oyuncularından yoksun rakibi karşısında etkili olan ev sahibi ekip, 5. dakikada penaltı bekledi. Arda Turan, Coentrao ile mücadelesinde cezasahası içerisinde yerde kaldı, hakem devam dedi.

ntvspor.net'in haberine göre, 7. dakikada Gabi'nin kullandığı köşe vuruşunda Arda Turan cezasahası içerisinde topla buluştu, vuruşunda fazla etkili olmayınca kaleci Iker Casillas zorlanmadan topu kontrol etti. Bu maçın ilk önemli tehlikesi oldu.

Dakikalar 14'ü gösterirken Atletico Madrid'in golü geldi. Tiago, cezasahası ön çizgisi üzerinden yerden düzgün vurdu, kaleci Iker Casillas'ın da hatasında top ağlarla buluştu.

18'de Atletico Madrid'in müthiş golü geldi. Siqueira, soldan topu cezasahası yan çizgisi üzerine taşıdı, ortaya bıraktığı topa 11'inci dakikada sakatlanan Koke'nin yerine oyuna giren Saul müthiş bir röveşatayla ağlarla buluşturdu.

Atletico Madrid, henüz 18'inci dakikada 2-0 öne geçerken, Real Madrid bu sezon ilk kez 18 dakikada kalesinde 2 gol birden gördü.

25'inci dakikada Godin'in cezasahası sol içinden kaleye şutunda topa Khedira yatarak müdahele etti. Atletico'lu oyuncular penaltı beklerken, hakem tartışmalı bir kararla devam dedi.

İlk yarının kalan dakikalarında Real Madrid oyunu rölantiye alırken, eski görüntüsünden uzak Real Madrid'in de etkisizliğiyle ilk yarı 2-0 sona erdi.

Atletico Madrid, ikinci yarıda da baskılı oyununu sürdürdü. Ev sahibi ekip, özellikle ileride baskılı oyununu sürdürdü ve Real Madrid'i kendi sahasına hapsetti.

Arda Turan bu kez eldivenlerini fırlattı

Maçın en etkili isimlerinden Arda Turan, 50. dakikasında yine sinirlerine hakim olamadı. Hakeme sinirlenip eldivenlerini fırlatan milli oyuncu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu Celta Vigo maçında yerini alamayacak.

59'da Griezmann, 63 ve 65'te Mandzukic'le bir kez daha gole yaklaşan Atletico Madrid, 67'de baskısının sonucunu aldı. Arda Turan, sağ köşeden aldığı topu cezasahası sol içine ortaladı. Saul'ün arka direğe bıraktığı topu Griezmann, Varane'ye rağmen ağlarla buluşturdu ve Atletico Madrid'i 3-0 öne geçirdi.

Maçta son sözü 89'da Mandzukic söyledi. Fernando Torres sağ kanattan altıpas içine ortaladı, Mandzukic uçarak kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturarak Vicento Calderon'u dolduran taraftarları kendinden geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, maçtan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Atletico Madrid, 38 yıl sonra rakibini dört farkla yenerken, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı ve lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını dörde indirdi.