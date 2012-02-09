-Atletico Madrid, gözünü Burak Yılmaz'a dikti MADRİD (A.A) - 09.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 25 golle gol krallığı yarışında birinci sırada bulunan Trabzosporlu Burak Yılmaz, Arda Turan'ın da formasını girdiği İspanya'nın Atletico Madrid takımı tarafından yakın takibe alındı. Türk basınında yer alan iddiaları İspanya'ya taşıyan AS gazetesi, bugün iki sayfa verdiği haberde, Atletico Madrid kulübünün Falcao ve Adrian'ın yanına üçüncü bir forvet istediğini ve ilk opsiyonun Burak Yılmaz olduğunu yazdı. Burak'ın 25 golle Avrupa gol krallığı sıralamasında da 5. olduğuna dikkat çeken İspanyol gazetesi, Türk futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Avro olarak iddia etti. As gazetesi, Burak'ın bonservisinin düşük olmasının Atletico Madrid kulübünün bu futbolcuya yoğunlaşmasını sağladığını öne sürdü. Haberde, Burak'ın menajeri Ali Egesel'in de Atletico Madrid'in transfer görüşmelerinde bulunduğu iddialarını doğruladığı belirtildi. Öte yandan Arda Turan'ın Atletico Madrid'de olması sebebiyle çok sayıda Türk futbolseverlerin Atletico maçını izlemeye Madrid'e geldiği de İspanyol basınında yer aldı. Şubat'ın son haftasında oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı için ise şimdiden rezervasyonların yapıldığı, Türkiye'den gelecek bir grubun Vicente Calderon stadında loca aldığı bile ileri sürüldü.