Atletico Madrid 200 milyon euroyu reddetti!

Geçen senenin La Liga şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Atletico Madrid transfer döneminde Koke, Miranda, Juan Fran, Arda Turan, Godin ve Mario Suarez gibi isimler için gelen toplam 200 milyon Euroluk teklifi reddetti.

Geçen sezon gösterdiği üstün performansla Barcelona ve Real Madrid'in önünde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid'te yıldız oyuncular transfer döneminin en gözde isimleri oldu.

Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin sıraya girdiği yıldızlar için Diego Simeone, başkan Cerezo'dan özellikle takımın ana bloğunu tutmasını istedi.

Chelsea'den kiralık olarak forma giyen kaleci Courtois'i elinde tutamayacağını bilen Atletico, kulübün kasasını doldurmak için Diego Costa ve Felipe Luis'i de toplam 58 milyon euroya Chelsea'ye gönderdi. 11 milyon euro'ya da Adrian'ı Porto'ya satan son şampiyon, Sözleşmesi biten Diego ve David Villa ile de yollarını ayırdı.

Yeri boşalan isimlerin yerine önemli transferler yapan Atletico Madrid, forvete Bayern'den Mario Mandzukic, kaleye ise Jan Oblak'ı transfer etti.

Barcelona, Manchester United, Arsenal, Bayern Münih, Inter, Napoli ve Tottenham gibi ekiplerin istediği, başta Koke, Miranda, JuanFran, Arda Turan, Godin ve Mario Suarez gibi yıldızların yer aldığı listeyi Diego Simeone'nin isteği ile kadrosunda tutan Atletico Madrid böylece, 200 milyon euroluk bir geliri elinin tersi ile itmiş oldu.

Geçen sezon yaptığı patlama ile başta Koke'ye gelen 60 milyon euroluk teklifin yanı sıra, Arda, Miranda ve Godin'e gelen 20 milyon euroluk ve JuanFran, Mario Suarez, Manquillo ve Saul gibi isimlere gelen diğer teklifler ile 200 milyon euroyu bulan gelir, bu sezonda başarı isteyen Diego Simeone tarafından geri çevrildi.