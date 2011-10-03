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Spor

Atletico Madrid: 0

03 Ekim 2011 00:53

-Atletico Madrid: 0 - Sevilla: 0 MADRİD (A.A) - 02.10.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında sahasında Sevilla'ya karşı oynayan Atletico Madrid, golsüz  berabere kaldı. Milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de çıktığı maçta, ev sahibi Atletico Madrid, La Liga'da direk rakibi olarak gördüğü Sevilla'ya karşı daha atak bir futbol ortaya koysa da, gol pozisyonlarında yetersiz kaldı. Ev sahibi takımın Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu iyi kapatan Sevilla, ikinci yarı iki önemli gol pozisyonundan yararlanamadı.  Oldukça zevkli ve sert bir orta saha mücadelesinin olduğu maçta hakem Undiano Mallenco, 12 sarı kart gösterirken, bunlardan birini de 16. dakikada Arda Turan için çıkardı. Atletico Madrid'in Türk futbolcusu, baştan sona sahada kaldığı maçta kaleye 3 şut, 1 asist, 7 top kaybı, 11 top çalma ve 2 faul istatistiğiyle oynadı. Vicente Calderon Stadı'nı dolduran Atletico Madridli taraftarlar, kaçan 3 puana üzülürken, hakem Mallenco'yu eleştiren tezahüratlar yaptı.  Bu arada Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı lig ve Avrupa Ligi maçlarında şimdiye kadar hiç gol yememe ünvanını Sevilla karşısında da korudu. Maç sonunda Atletico Madrid puanını 8'e, Sevilla ise 12'ye çıkardı.

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