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Spor

Atletico Barça'ya geçit vermedi

Karşılaşmanın gollerini Ivan Rakitic ve Angel Correa kaydetti

22 Eylül 2016 04:23

İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona Camp Nou'da Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Barcelona oyundaki üstünlüğü eline aldı ve Atletico kalesinde etkili oldu. 41. dakikada Ivan Rakitic topu filelerle buluşturdu ve Barça ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid oyundaki dengeyi sağladı. 60. dakikada Kevin Gameiro'nun yerine oyuna dahil olan Angel Correa, Mascherano'nun hatasını affetmedi ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda Barcelona gol için yüklensede sonucu değiştiremedi ve Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Atletico Madrid'e evinde takılarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Karşılaşmada temsilcimiz Arda Turan 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Lionel Messi'nin yerine oyuna dahil oldu. 

 

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