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Spor

ATLET USAIN BOLT, FERRARİ'LERİ PİSTTE TEST ETTİ İSTANBUL (A.A)

20 Kasım 2010 19:30

-ATLET USAIN BOLT, FERRARİ'LERİ PİSTTE TEST ETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, Ferrari'nin Maranello'daki tesislerini ziyaret ederek, Ferrari 458 Italia ve 599 GTB Fiorano modellerini test etti.  Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Ferrari'nin test pilotlarıyla birlikte 458 Italia ve 599 GTB Fiorano'yu test eden Usain Bolt, özellikle 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyenin altında tamamlayan Ferrari 458 Italia modelini kendisine benzeterek, ''duyarlı ve kararlı'' olarak tanımladı. Ferrari'nin arkadan itişli ve orta-arka motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen Ferrari 458 Italia modeli, V8 motoru ve Pininfarina imzalı tasarım özellikleriyle dikkati çekiyor.

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