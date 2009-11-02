T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atlas’tan 200.sayı sürprizi

Atlas dergisi, kasım ayı 200. sayısında, bütün okuyucularına üç parçalık dev “Türkiye Haritası” ve “Yürüyüş Rotaları Atlası” hediye

02 Kasım 2009 02:00

Atlas dergisi, kasım ayı 200. sayısında, bütün okuyucularına üç parçalık dev “Türkiye Haritası” ve “Yürüyüş Rotaları Atlası” hediye ediyor.

Derginin bu ayki kapak konusu Yakutlar Adası Sri Lanka. Ülkenin efsanevi değerli taşlarını inceleyen Atlas ayrıca Sri Lanka’da “ormanın son çocuklarına” konuk oluyor.

Cangıllarda avlanarak ve yiyecek toplayarak yaşayan Vedalar, geleneksel yaşam biçimlerini hala sürdürüyor. “Yaban Avrupa” başlığında Alpler’in en güzel fotoğraflarına yer veren Atlas, Finike’nin antik kenti Arykanda’ya da uzanıyor.

Atlas, 200. sayını kutlamak için okuyucularıyla birlikte bir doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 150 kişilik grup 24 Ekim 2009 günü Gebze’deki Ballıkayalar Kanyonu’na gitti. Kasım sayısında bu yürüyüşe de özel fotoğraflarla birlikte yer veriliyor.

Hediye harita ise Türkiye coğrafyasını ayrıntılarıyla verirken rotalar kitabı en güzel doğa yürüyüşü parkurlarını tanıtıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24