Atlas’tan 200.sayı sürprizi

Derginin bu ayki kapak konusu Yakutlar Adası Sri Lanka. Ülkenin efsanevi değerli taşlarını inceleyen Atlas ayrıca Sri Lanka’da “ormanın son çocuklarına” konuk oluyor.Cangıllarda avlanarak ve yiyecek toplayarak yaşayan Vedalar, geleneksel yaşam biçimlerini hala sürdürüyor. “Yaban Avrupa” başlığında Alpler’in en güzel fotoğraflarına yer veren Atlas, Finike’nin antik kenti Arykanda’ya da uzanıyor.Atlas, 200. sayını kutlamak için okuyucularıyla birlikte bir doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 150 kişilik grup 24 Ekim 2009 günü Gebze’deki Ballıkayalar Kanyonu’na gitti. Kasım sayısında bu yürüyüşe de özel fotoğraflarla birlikte yer veriliyor.Hediye harita ise Türkiye coğrafyasını ayrıntılarıyla verirken rotalar kitabı en güzel doğa yürüyüşü parkurlarını tanıtıyor.