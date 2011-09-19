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Dünya

Atlasjet'e ait uçak mecburi iniş yaptı BUDAPEŞTE (A.A)

19 Eylül 2011 00:16

-Atlasjet'e ait uçak mecburi iniş yaptı BUDAPEŞTE (A.A) - 18.09.2011 - Atlasjet Havayollarına ait yolcu uçağı Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'na mecburi iniş yaptı. Budapeşte Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Antalya'dan Almanya'nın Dresden şehrine charter seferi yapan Atlasjet'e ait yolcu uçağının hostesinin rahatsızlanması sonucu Budapeşte'ye mecburi iniş yaptığı bildirildi. Havalimanı yetkilisi Mihaly Hardy, Atlasjet'e ait Airbus A321 tipi uçağın Budapeşte'ye başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini, rahatsızlanan 25 yaşındaki hostesin Budapeşte Ferenc Jahn Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

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