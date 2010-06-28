T24 - Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) zarar etmesi üzerine uçuş seferleri 3 ay durduruldu ve 1 uçağına el konuldu. Geçtiğimiz günlerde ise Atlasjet, KTHY'nın yüzde 51 hissesini alarak ortak oldu.



Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Atlasjet KTHY'ye 'çok iyi' hazırlanmıştı" başlığıyla yayımlanan (27 Haziran 2010) yazısında Atlasjet'in ortaklık dönemi öncesi yaptığı hazırlıkları kaleme aldı. Toker'in yazısı şöyle:





Atlasjet, KTHY'ye 'çok iyi' hazılanmıştı





Atlasjet KTHY'ye 'çok iyi' hazırlanmıştı...



Bir şirket, zarar edeceğini bile bile bir ortaklığa girer mi?



Ya da şöyle soralım: Özel bir havayolu şirketinin bir devletin zararını sırtlanması, hayatın olağan akışına uygun mudur?



Bu iki soru Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) için...



THY'nin beş yıl önce desteğini çektiği KTHY, borç batağında; kötü işletmecilik yüzünden ölüm kalım savaşı veriyor.



KKTC basını, turistlerin otel odalarından çıkamadığını yazıyor.



KTHY'yi kurtarma operasyonu kapsamında, KKTC hükümetinin Atlasjet ile anlaşması kıyametleri kopardı. Sendika ile çalışanların tepkisine ise hükümetin cevabı 'Atlasjet kar etmeyecek, Borcu aşağıya çekerek, bir anlamda devletin zararını üstlenecek' oldu.



Bu açıklamanın doğru olup olmadığını, paylaşacağımız iki gelişme üzerinden sorgulamamız gerekiyor:



8 Haziran 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde Atlastjet A.Ş'ye dair bir Olağanüstü Genel Kurul kararı yayımlandı. Şirket 33 milyon lira olan sermayesini 3 milyon lira arttırarak 36 milyon liraya yükseltiyor, arttırılan sermayenin tamamını özel fon hesabına yatırılan nakit hesaptan karşılayarak ödüyordu.



Daha önemli sayılabilecek ikinci gelişme ise şu: Atlasjet, 16 Nisan 2010 tarihinde yeni bir kurmuş: Atlasjet Temsil ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.



Uluslararası havaalanı yer hizmetlerinin yapılması amacıyla kurulan bu şirketin faaliyet alanları içinde; bakım, onarım catering hizmetleri de yer alıyor. Şirketin amaçları için de yerli ve yabancı her türlü ortaklığa gidebileceği ticaret sicilinde belirtiliyor.



Yani Atlasjet, KTHY'ye yüzde 51 (ki anlaşma öyleydi) ortak olması halinde, turizm geliri 434 milyon dolar, turist sayısı ise 350 bin olan KKTC'de çok iyi gelir getiren yer hizmetlerini de verecekti.



Bu iki yanıt; sadece KKTC hükümetinin 'Atlasjet devletin zararını üstlenecek' açıklamasına başka bir 'okuma' yapmamızı değil; şirketin KTHY operasyonuna gayet ciddi hazırlandığını da ortaya koyuyor.



