Atlas Tarih'in ikinci sayısı bayilerde

T24- “Dün hâlâ yaşıyor” sloganıyla çıkan Atlas Tarih, ikinci sayısında “Filistin Dosyası”nı Ortadoğu’nun kanayan meselesi 5 başlıkta ele aldı.





İlk sayının tükenmesi nedeniyle ikinci sayısı 20 Temmuz'da piyasayaya verilen dergi popüler tarih okurunun ilgisini canlı tutmayı hedefliyor. Derginin ikinci sayısında “Filistin Dosyası”nda Ortadoğu’nun kanayan meselesi Filistin 5 başlıkta ele alınıyor: Tarih disiplininin duayeni İlber Ortaylı, “Her şey Ortadoğu’da başladı” diyerek bölgenin tarihi-coğrafi-siyasi konumunu irdeliyor. Behice Tezçakar, okurun dikkatini Osmanlı arşivlerinde unutulmuş bir belge üzerine çekerek “Mavi Marmara” olayının 90 yıl önce de yaşandığını hatırlatıyor. Kemal Tayfur, Türk solunun Filistin’e ilk giden öncülerinden 6 kişiyi bir araya getirerek Atlas Tarih’in farkını ortaya koyuyor.



Böylece derginin “Dün hâla yaşıyor” sloganı bir kez daha karşılığını buluyor. Bu buluşmayı sayfalarına taşıyan Atlas Tarih, aynı sayfaların altında ilerleyen kutularda Filistin direnişinin yüz yılını kronolojik olarak ele alıyor. Bu kronolojik yazının usta kalemi Faik Bulut da Filistin direnişine omuz vermek için giden ilk direnişçilerden biriydi.



Derginin bu ayki konularından birini de Osmoğulları hanedanı oluşturuyor. Cumhuriyet ilan edilince Osmanlı hanedanı sürgüne gönderilmişti. Osmanoğullarının sürgün yılları romanlara konu olacak dramlar içeriyor. Atlas Tarih, Osmanoğullarından üç kadını bir araya getirerek söyleşti.

İkinci sayıda Mehmet Y. Yılmaz da “devrim sanat ve ihtişamın şehri” Sankt Peterburg’u yazdı.





Atlas tarihin yeni sayısında bulabileceğiniz bazı konular şöyle:





* 1721’de isyan edip padişaha kafa tutan, bekli de tarihin ilk grevini yapan keresteciler kimlerdi?

* Rus Devrimi’yle katledilen Rus hanedanından son çariçenin, Hitler’in bayrağındaki gamalı haç ile ilgisi neydi?

* Almanya’ya ilk işçilerimiz Osmanlı döneminde mi gitti?

* Zati Sungur nasıl “Dünya İllüzyonistler Kralı” oldu?

* Efsanevi devrimci Che’nin akıl hocası niçin Atatürk hayranıydı?

* Türkiye’de açlık grevini başlatan Nâzım Hikmet’in direnişi nasıl başarıya ulaştı?

* İsmail nasıl “Dümbüllü” oldu?

Hepsi ve daha fazlası, ilk sayısıyla alanında tartışmasız fark yaratan dergi Atlas Tarih’in ikinci sayısında.

Ayrıca Atlas Tarih, ikinci sayına ek olarak verdiği fotoğraf albümüyle okurlarını yüz yıl öncenin Türkiye’sinde gezintiye çıkarıyor.