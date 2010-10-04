Atlas Jet Isparta'ya, THY Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

T24 - Hava muhalefeti uçak seferlerini de etkiledi. İstanbul-Antalya seferini yapan uçak motor arızası yüzünden Isparta'ya zorunlu iniş yaparken, İstanbul-Mardin seferini yapan THY uçağı da toz bulutu nedeniyle Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

Mardin’i Suriye üzerinden gelen toz bulutu kaplarken, uçak seferleri de olumsuz etkilendi. THY’nin İstanbul- Mardin seferini yapan uçağı Mardin'deki toz bulutu nedeniyle Şanlıurfa’ya yönlendirildi.



Bu sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları, başta Mardin ve Şırnak olmak üzere sınırdeki yerleşim birimlerinde hayatı olumsu etkiledi. İstanbul- Mardin seferini yapan THY uçağı yoğun toz bulutu nedeniyle Şınlıurfa’ya yönlendirildi. Uçakta bulunan ve Mardin’deki eski Hükümet Konağı’nın onarımı protokolüne katılacak Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası yetkililerinin karayolu ile Mardin’e geçecekleri belirtildi.



Mardin kent merkezinde toz bulutu nedniyle görüş mesafesini düşerken, trafikteki araçlar farlarını yakmak zorunda kaldı.

Atlas JET uçağı da zorunlu iniş yaptı



Antalya seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Atlasjet uçağı, motorlarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle Isparta'daki Süleyman Demirel Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



İstanbul'dan 174 yolcusuyla Antalya'ya gitmek üzere saat 07.48'de havalanan Atlasjet'e ait Airbus A321 tipi uçağın motorlarından birinde arıza meydana geldi. Bunun üzerine kaptan pilot, Isparta'daki Süleyman Demirel Havalimanı'ndan 'acil iniş' izni istedi. Sorunsuz iniş yapan uçaktaki yolcular, karayoluyla Antalya'ya gönderildi.



Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, uçağın motorlarından birindeki arıza nedeniyle acil içiş isteminde bulunduğunu ve Isparta'ya sorunsuz indiğini söyledi. Yüksel, karayoluyla Antalya'ya getirilen yolculardan transit olanlar için firmanın yeni uçak ayarladığını söyledi.

Yağ basıncında azalma oldu



Atlasjet'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



"Bu sabah saat 07.30 kalkışla KK10 sayılı İstanbul-Antalya seferini yapmakta olan uçağımız, yağ basıncında azalma gözlenmesi üzerine, en yakın havaalanı olan Isparta Süleyman Demirel Havaalanına indirilmiştir.



Antalya Havaalanına çok kısa bir mesafe kalmasına rağmen, uçuş emniyet prosedürleri gereği ve Atlasjet’in “%100 Uçuş Emniyeti” politikasına uygun olarak en yakın havaalanına inme kararı uyarınca yolculara gerekli anonslar yapılmış, uçak 08:25’de Isparta Havaalanına iniş yapmıştır.



08.30’da kapıları açılan uçaktaki yolcuların, Atlajet tarafından tahsis edilen otobüslerle Antalya’ya transferlerine, saat 09.30 itibariyle başlanmıştır."