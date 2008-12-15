Atlas Jet 5 hattını iptal etti

Atlas Jet Havayolları, iki yıldır sürdürdüğü Uşak- İstanbul karşılıklı uçuşlarını bugünden itibaren durdurduğunu açıkladı.



Uşak- İstanbul ve İstanbul-Uşak karşılıklı uçak seferleriyle 30 ay uçuş gerçekleştiren Atlas Jet Havayolları, sefer yaptığı üç Bombardier CRJ 900 tipi uçağın, leasing yaptığı Kanadalı CRJ firması tarafından geri istenmesi üzerine, başta Uşak olmak üzere Çanakkale, Tokat, Siirt ve Edremit'te uçuşlarını iptal etti.



2001'de tamamıyla uçuş trafiğine kapatılan Uşak Havaalanı, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yoğun baskısı üzerine, 2006'da Atlas Jet'in haftada üç kez sefer yapmasıyla yeniden açıldı. Uçağa olan yoğun ilgi sonrası bir yıl önce sefer sayısını haftada 6 güne çıkaran Atlas Jet, iki ay önce zarar ettiği gerekçesiyle sefer sayısını haftada üç güne çekti.



Atlas Jet Uşak temsilcisi ve Uşak Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış Battal, ``Uşak'ta seferler kapatılmadı. Yalnızca Atlas Jet Havayolları Uşak- İstanbul seferlerini iptal etti. Firmada, bölgesel anlamda bir küçülmeye gidiliyor. Filosundaki diğer uçaklar Uşak Havaalanı'na inmeye müsait olmadığından ve şirket bünyesinde başka da küçük uçak bulunmadığından uçuşlar iptal oldu. THY başta olmak üzere birkaç havayolu şirketiyle görüşmeler sürüyor. Bugünden itibaren Uşak- İstanbul seferi yok. En az iki hafta en fazla iki ay Uşaklılar uçaksız kalacak'' dedi.



Uşak Valisi Kayhan Kavas da Atlas Jet'in uçuşlarını iptal ettiğini, bu nedenle Uşak- İstanbul uçuşlarının bir süreliğine ertelendiğini, Anadolu Jet firması ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Karaman ise şu değerlendirmeyi yaptı:



``Atlas Jet'in bugüne kadar sürdürmüş olduğu Uşak-İstanbul seferleri sona erdi. Ancak bu uçuşların ve hattın iptali konusunda yanlış algılama var. Hattın iptali söz konusu değil. Sadece hattın devri söz konusu. Bu konu ile ilgili olarak THY ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Havaalanı kapanmadı ve açıktır. İnşallah halkımız da hattın devri ile birlikte gereken ilgiyi gösterir'.'





YK(İÖ/SS) (FOTOĞRAF)