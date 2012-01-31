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Yaşam

Atlas dergisinden iki özel hediye

Doğa dergisi Atlas, Şubat ayı sayısında okurlarına iki özel hediye veriyor.

31 Ocak 2012 02:00

T24 – Doğa dergisi Atlas, Şubat ayı sayısında okurlarına iki özel hediye veriyor. “Balkanlar Gezi Atlası” ve derginin 2011 sayılarının tümünü içeren CD okuyuculara armağan edilecek.



Atlas dergisinin Şubat sayısı iki özel hediyeyle okuyucularıyla buluştu.


Büyük boy, kalın kapaklı “Balkanlar Gezi Atlası” özel yazı, fotoğraf ve haritalarıyla önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kitap, Bosna Hersek’ten Yunanistan’a Balkanların bütün ülkelerini tek tek tanıtıyor; önemli kentlerine ve tatil yerlerine rehber bilgileriyle yer veriyor. Toplam 96 sayfalık “Balkanlar Gezi Atlası”, bu özgün coğrafyanın kapısını aralayan benzersiz bir çalışma.


Derginin diğer hediyesi ise 2011 sayılarının tümü içeren özel CD.



Kapak konusu Meriç Deltası


Atlas’ın bu ayki kapağına Meriç Deltası’na yer verdi. “Sınır Tanımayan Kuşlar” başlığı, Meriç’in muhteşem doğasını eşsiz fotoğraflarla tanıtıyor.


Suudi Arabistan’ın gösterişli kentlerine, kutsal topraklarına konuk olan Atlas önemli bir sanayi ve turizm merkezi olan Denizli’ye de gidiyor.


Atlas, ayrıca Van’a bir kez daha yer verip depremden üç ay sonra kentin durumunu, çadırdaki yaşamı inceliyor.  




 

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