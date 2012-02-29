Atlas Dergisi Kapodokya'nın eşsiz fotoğraflarına yer verdi

T24 - Atlas Dergisi, Mart sayısı kapağına “Nevşehir’deki Göreme Tarihi Milli Parkı'nı taşıdı. Kapadokya’nın kalbi durumundaki milli parka ait eşsiz fotoğraflara yer veren dergi, okurlarına “Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi” hediye ediyor.

Atlas Çanakkale il merkezinin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtan Atlas, Urfa’daki Haleplibahçe’nin mozaiklerini de inceliyor.

Dergi yurtdışında da Kamerun’a uzanıyor ve ülkenin küçük krallıklarına gücünü veren, doğanın güçlerini yöneten, tabu olan “Gizli Topluluklar”ın sır perdesini aralıyor. Derginin bir diğer başlığı da son 200 yıldır gezegenimize damga vuran, “insanın zamanı” anlamına gelen “Antroposen”.

Mart sayısında okuyucularını unutmayan Atlas “Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi” hediye ediyor.

Atlas Dergisi büyük boy, sert kapaklı özel kitap, tarihimize damga vurmuş Çanakkale Muharebeleri’nde önemli rol oynamış mevkileri, şehitlikleri, anıtları tek tek tanıtıyor; savaş alanını gösteren haritaya, güncel ve tarihi fotoğraflara yer veriyor. “Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi” bu tarihi bölgeyi tanımak için benzersiz bir kaynak niteliğinde.