Atlas dergisi bu ay sonbahara büründü



T24 - Atlas dergisi kasım sayısında okuyucularına yine çok özel bir ek veriyor. “Güz Cennetleri ve Kış Cennetleri” başlıklı dev kitap iki ana başlıkta Türkiye’nin en güzel köşelerini fotoğraflar, rehber bilgileri ve haritalarla tanıtıyor.





Atlas'ın bu ayki sayısında büyük boy, spiral ciltli çalışma birinci bölümünde sonbahar aylarında en güzel manzaraların izlenebileceği, doğanın güz güzelliğine büründüğü coğrafyalara yer veriyor. İkinci bölümde ise kış aylarında ziyaret edilmesi gereken, beyazın saltanat sürdüğü yerler var. Küre Dağları’ndan Kapadokya’ya birçok özel seyahat seçeneği Atlas’ın “Güz Cennetleri ve Kış Cennetleri” kitabında.





Derginin kapak konusu, dünyanın en yaygın alışkanlıklarından birini olan çayı inceliyor. Yediden yetmişe herkesin içtiği tek içecek olan çay, çok özel bir hikâyeye sahip ama üretim ve toprakla ilgili sorunlar gelecekte çayı dünyadan silebilir. Doğumunun 100. yılında Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’ye uzanan Atlas ayrıca Malatya ve en ünlü ürünü kayısıya, Likya Yolu Ultra Maratonu’na ve Ankara Nallıhan’da düzenlenen Atlas-Columbia Doğa Yürüyüşü’ne yer veriyor.











