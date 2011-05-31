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Kültür-Sanat

Atlas dergisi 18. yılını kutluyor

Atlas dergisinin haziran ayında 18. Yıl özel sayısını çıkardı.

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Atlas dergisinin haziran ayında 18. Yıl özel sayısını çıkardı. Dergi bu sayısında okuyucularına özel olarak şimdiye kadar hazırlanan en ayrıntılı karayolları haritasını hediye etti.



Atlas dergisi haziran ayında özel başlıklarla 18 yılın önemli anlarını hatırlattı. Ayrıca sanatıçılar, bilim insanları ve vatandaşlar Atlas dergisi hakkındaki görüş ve düşüncelerini anlattı.



Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ’da düzenlenen bisiklet turları, Marmaris, Altıparmak Dağları ve Tayland’daki Kaplan Tapınağı derginin bu ayki sayılarında tanıtıldı.



Atlas dergisi 18. Yıl özel sayısında okuyucularına şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı karayolları haritasını da hediye etti. Haritada 81 il, 892 ilçe, 688 bucak ve 35 bin köyün ulaşım bağlantılarının yanı sıra milli par, tarihi alan ve kaplıca gibi noktalar gösterildi.






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