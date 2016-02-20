T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Atlas’ bebek, dünyaya gözlerini takside açtı

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

20 Şubat 2016 18:42

Başak Ödemiş, İngiltere’nin başkenti Londra’da, 'Black Cab' olarak bilinen geleneksel siyah takside doğum yaptı. Atlas adını verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Hilal Yetkinoğlu’nun haberine göre, 14 yıldır İngiltere’de yaşayan Özgür- Başak Ödemiş çifti, Londra’nın sembolü haline gelen geleneksel siyah takside dünyaya gelen ‘Atlas’ adını verdikleri bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Ödeme konusuyla ilgili tüm teklifleri reddeden taksi şöförü Robert Fenlon (ortada) tarafından hastanenin çıkış kapısında karşılanan Başak Ailesi, evlerine yine aynı taksi ile döndü.

Bebeğin babası Özgür Ödemiş şöyle konuştu:

“Çarşamba akşamı saat 23.30 sularında eşimin doğum sancısı başlayınca hasteneye götürmek için bir taksi çağırdım. Doğum sancıları artınca, taksi şöförüne daha hızlı gitmesini söyledim. Aynı zamanda cep telefonum aracılığıyla ‘acil servisle’ irtibat halindeydim. Hastane yolunda eşimin doğum suyu gelince bebeğin kafası göründü. St.Thomas Hastanesi’ne ulaştığımızda, hastane görevlisi 3 kişi hemen taksiye girdiler. Hepsi bir dakika sürdü. Göbek kordonu kesilen bebeği kucağıma alarak hastaneye girdik. Bir gün sonra da ben ve eşim, bebeğimizle evimize döndük.”

İngiliz taksi şöförü Robert Fenlon’un (44), yardımlarını hiçbir zaman unutmayacağını da sözlerine ekleyen Ödemiş, “Ödeme için yaptığım tüm tekliflerimi reddeden Fenlon’un ertesi gün bizi almak için hastane kapısında beklerken görmemiz karşısında çok duygulandık. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Yardımını hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

Taksi şöförü de, taksisinde bir bebeğin dünyaya gelişini ve onları hastaneye tam zamanında yetiştirmesini hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti.

ETİKETLER

taksibebekdoğumbaşak ödemiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24