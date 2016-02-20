‘Atlas’ bebek, dünyaya gözlerini takside açtı

Başak Ödemiş, İngiltere’nin başkenti Londra’da, 'Black Cab' olarak bilinen geleneksel siyah takside doğum yaptı. Atlas adını verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Hilal Yetkinoğlu’nun haberine göre, 14 yıldır İngiltere’de yaşayan Özgür- Başak Ödemiş çifti, Londra’nın sembolü haline gelen geleneksel siyah takside dünyaya gelen ‘Atlas’ adını verdikleri bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Ödeme konusuyla ilgili tüm teklifleri reddeden taksi şöförü Robert Fenlon (ortada) tarafından hastanenin çıkış kapısında karşılanan Başak Ailesi, evlerine yine aynı taksi ile döndü.

Bebeğin babası Özgür Ödemiş şöyle konuştu:

“Çarşamba akşamı saat 23.30 sularında eşimin doğum sancısı başlayınca hasteneye götürmek için bir taksi çağırdım. Doğum sancıları artınca, taksi şöförüne daha hızlı gitmesini söyledim. Aynı zamanda cep telefonum aracılığıyla ‘acil servisle’ irtibat halindeydim. Hastane yolunda eşimin doğum suyu gelince bebeğin kafası göründü. St.Thomas Hastanesi’ne ulaştığımızda, hastane görevlisi 3 kişi hemen taksiye girdiler. Hepsi bir dakika sürdü. Göbek kordonu kesilen bebeği kucağıma alarak hastaneye girdik. Bir gün sonra da ben ve eşim, bebeğimizle evimize döndük.”

İngiliz taksi şöförü Robert Fenlon’un (44), yardımlarını hiçbir zaman unutmayacağını da sözlerine ekleyen Ödemiş, “Ödeme için yaptığım tüm tekliflerimi reddeden Fenlon’un ertesi gün bizi almak için hastane kapısında beklerken görmemiz karşısında çok duygulandık. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Yardımını hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

Taksi şöförü de, taksisinde bir bebeğin dünyaya gelişini ve onları hastaneye tam zamanında yetiştirmesini hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti.